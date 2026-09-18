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सहवाग के बेटे आर्यवीर ने डेब्यू में की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया को किया धराशायी

भारत अंडर-19 ने अन्वय द्रविड़ की तूफानी बैटिंग और यशवर्धन चौहान की शानदार हाफ-सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को सात रन से हराया.

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सहवाग के बेटे आर्यवीर ने डेब्यू में की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया को किया धराशायी
आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़
X (formerly Twitter)

राजकोट में खेले गए बारिश से प्रभावित पहले यूथ वनडे मैच में भारत अंडर-19 ने अन्वय द्रविड़ की तूफानी बैटिंग और यशवर्धन चौहान की शानदार हाफ-सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 को सात रन से हराया. निरंजन शाह स्टेडियम में बारिश के कारण खेल रुकने के बाद मैच को 20-20 ओवर का कर दिया गया था. द्रविड़ जूनियर की अटैकिंग बैटिंग की बदौलत भारत ने छह विकेट पर 182 रन बनाए. इस मैच में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने भी अंडर-19 में डेब्यू किया.

आर्यवीर ने डेब्यू मैच में जड़े पांच चौके

छोटे फॉर्मेट के बावजूद, आर्यवीर ने शानदार डेब्यू किया. उन्होंने 26 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 28 रन बनाए, जबकि उनके महान पिता स्टेडियम में उन्हें खेलते हुए देख रहे थे. जवाब में, ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 की टीम सात विकेट पर 175 रन ही बना सकी. एक समय ऐसा लग रहा था कि वे भारत के टारगेट को पार कर लेंगे, खासकर जब कप्तान जैक ज़ोस्नेक ने 27 गेंदों में 55 रन बनाकर मोर्चा संभाला था.

यशवर्धन चौहान भारत अंडर-19 के सबसे सफल गेंदबाज

ओपनर नील पटेल (31 गेंदों में 45 रन) और हेडन बारबुलोविच (24 गेंदों में 40 रन) ने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दिलाई, जिसके बाद ज़ोस्नेक ने पारी को आगे बढ़ाया. हालांकि, 19वें ओवर में ज़ोस्नेक के आउट होने से मेहमान टीम की जीत की उम्मीदें खत्म हो गईं. चौहान (4 ओवर में 2/28) भारत अंडर-19 के सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने उस दिन शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया.

इससे पहले, चौहान ने 34 गेंदों में 54 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय ने सिर्फ 18 गेंदों में 38 रन की तूफानी पारी खेली, जो आखिर में जीत-हार का अंतर साबित हुई.

छठे नंबर पर आए अन्वय ने दिखाई अटैकिंग बल्लेबाजी

छठे नंबर पर बैटिंग करने आए अन्वय ने भारतीय पारी का सबसे अटैकिंग दौर दिखाया और दो चौके व तीन छक्के जड़े. 211.11 के स्ट्राइक रेट से खेली गई उनकी पारी ने भारत को जरूरी तेजी दी, खासकर तब जब 12वें ओवर तक टीम का स्कोर चार विकेट पर 88 रन हो गया था. चौथे विकेट के गिरने के बाद अन्वय उनके साथ जुड़े और उन्होंने अच्छी गति से खेलते हुए 54 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल थे. इस जोड़ी ने 69 रन जोड़कर भारत की पारी को संभाला और एक मजबूत फिनिश की नींव रखी.

इससे पहले, आर्यवीर ने भारत U-19 के लिए अपने डेब्यू मैच में अच्छी शुरुआत की. उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ 45 रनों की साझेदारी की. भारत ने अपने आखिरी 10 ओवरों में 108 रन बनाए. आर्यवीर के डेब्यू ने काफी ध्यान खींचा, क्योंकि सहवाग भी अपने बेटे का खेल देखने के लिए मैदान पर मौजूद थे. अन्वय इससे पहले इस साल की शुरुआत में श्रीलंका में यूथ ODI सीरीज में भारत U-19 का प्रतिनिधित्व कर चुके थे.

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