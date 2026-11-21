स्टार गोल्फर करणदीप कोचर ने शनिवार को IGPL पुणे इवेंट में मिली अपनी संघर्षपूर्ण जीत के बारे में बात की. उन्होंने प्रणवी उर्स के साथ इस जीत को साझा करने पर खुशी जताई और बताया कि NDTV-AM ग्रीन IGPL गोल्फ प्रो-एम जैसी पहल, इस खेल को आगे बढ़ाने और गोल्फरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NDTV गोल्फ प्रो-एम में IGPL के पेशेवर खिलाड़ियों को वरिष्ठ कॉर्पोरेट खिलाड़ियों के साथ जोड़ा जाता है, ताकि भारत के बिजनेस लीडर्स के लिए गोल्फ को और अधिक सुलभ और खुला बनाया जा सके.

करणदीप कोचर ने कहा,"मुझे लगता है कि यह हफ्ता शुरुआत से ही बहुत शानदार रहा, खासकर इसलिए क्योंकि इस हफ्ते प्रणवी ने मेरे लिए कैडी का काम किया. मुझे लगता है कि नतीजे चाहे जो भी हों, यह हफ्ता बहुत अच्छा रहा. हम काफी समय से एक-दूसरे से नहीं मिले थे, और फिर एक साथ खेलने का मौका मिला. जाहिर है, कोई भी ऐसे तनावपूर्ण माहौल में समय नहीं बिताना चाहता जैसा कि हमने बिताया, लेकिन कोई बात नहीं. अंत में, सब कुछ ठीक रहा. इसलिए, उसके साथ इस जीत को साझा करना मेरे लिए बहुत खास है, खासकर तब जब उसने पहली बार मेरे लिए कैडी का काम किया हो. तो हां, उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसा कर पाएंगे."

करणदीप कोचर ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि यह काफी मुश्किल था. सच में बहुत कठिन था. जब आप गगनजीत भुल्लर जैसे खिलाड़ी के खिलाफ खेलते हैं, तो जाहिर है कि यह बहुत मुश्किल होता है. वह IGPL के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, बल्कि शायद सबसे बेहतरीन ही हैं. आर्यन को भी श्रेय जाता है. मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला, खासकर दूसरे राउंड में और जिस तरह से उन्होंने अंत तक खुद को संभाला, वह काबिले तारीफ था."

कोचर ने आगे कहा,"लेकिन मैं बहुत खुश हूं. मेरे लिए यह सीजन काफी लंबा रहा है. मैंने लगातार लगभग नौ इवेंट्स में हिस्सा लिया और पुणे आने से पहले मुझे बस कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी. इसलिए, सीजन खत्म होने से पहले जीत हासिल करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इस साल एशियन टूर पर बहुत अच्छा खेला है, और इस जीत के साथ मेरा यह सीजन और भी बेहतर हो गया है."

स्टार गोल्फर ने गोल्फ के विकास में योगदान के लिए NDTV की भी तारीफ की. कोचर ने कहा,"मुझे लगता है कि इस खेल के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है. अगर NDTV और अन्य कॉर्पोरेट कंपनियां इस बेहतरीन खेल से नहीं जुड़ती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका विकास हो पाएगा. यह उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, जहां तक ​​इसे पहुंचना चाहिए. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं बहुत कम उम्र से ही इस खेल से जुड़ा रहा हूं. इसलिए, मुझे कुछ शौकिया खिलाड़ियों की मदद करने का मौका मिलना, और लोगों का मुझसे कुछ चीजें सीखना - मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है."

करणदीप कोचर ने कहा,"मुझे लगता है कि एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर भी, यह हफ्ते के सबसे अहम दिनों में से एक है. मैं हमेशा अपने साथी खिलाड़ियों से कहता हूं कि वे इसे बहुत गंभीरता से लें. और मुझे लगता है कि हम सभी ऐसा करते भी हैं. IGPL और NDTV के बीच का यह तालमेल वाकई शानदार है. हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे."