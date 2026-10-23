Para Games: 46% कम खिलाड़ी, फिर भी 30 गोल्ड और 114 मेडल, एशियाई पैरा खेलों में भारत का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

एशियाई पैरा गेम्स 2026 में भारत ने इतिहास रचते हुए अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. भारतीय दल ने 30 गोल्ड, 35 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज समेत कुल 114 मेडल जीतकर अभियान समाप्त किया. खास बात यह रही कि भारत ने हांगझोऊ 2022 के मुकाबले लगभग आधे खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लिया, फिर भी स्वर्ण पदकों और कुल पदकों दोनों में नया रिकॉर्ड बना दिया.
भारत ने इस बार 167 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जबकि हांगझोऊ 2022 में 309 खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा थे. यानी खिलाड़ियों की संख्या में करीब 46 फीसदी की कमी रही, लेकिन इसके बावजूद भारत ने 2022 के 27 गोल्ड और 108 मेडल के प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए 30 गोल्ड और 114 मेडल अपने नाम किए.
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गोल्ड और मेडल दोनों में बढ़त
पिछले सीजन की तुलना में भारत के गोल्ड मेडल में करीब 11 प्रतिशत और कुल मेडल में 5.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इससे साफ है कि भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि प्रदर्शन के स्तर पर भी बड़ी छलांग लगाई है.
स्ट्राइक रेट में जबरदस्त सुधार
प्रदर्शन की असली ताकत खिलाड़ियों की संख्या के मुकाबले मिले पदकों में दिखी. 2022 में भारत ने प्रति 100 खिलाड़ियों पर 8.7 गोल्ड जीते थे, जबकि 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 18 हो गया. इसी तरह प्रति 100 खिलाड़ियों पर कुल पदकों का आंकड़ा 35 से बढ़कर 68.3 पहुंच गया, जो लगभग 95 प्रतिशत की छलांग है.
सिर्फ एथलेटिक्स पर नहीं टिकी सफलता
भारत की सफलता में हमेशा की तरह पैरा एथलेटिक्स की बड़ी भूमिका रही, जिसने अकेले 65 मेडल दिलाए. हालांकि इस बार बैडमिंटन, तीरंदाजी और पैरा शूटिंग ने भी स्वर्ण पदक दिलाकर भारत के प्रदर्शन को नई ऊंचाई दी. शूटर मोना अग्रवाल, तीरंदाज हरविंदर सिंह और बैडमिंटन खिलाड़ियों ने भी मेडल टैली बढ़ाने में अहम योगदान दिया.
आखिरी दिन आया गोल्डन धमाका
अभियान के अंतिम दिन भारत ने 9 गोल्ड समेत कुल 25 मेडल जीतकर शानदार समापन किया. एथलेटिक्स, बैडमिंटन और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्वर्ण पदक जीतकर देश को यादगार अंत दिया. भारत ने 114 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया. 30 गोल्ड के साथ भारतीय दल ने एशियाई पैरा खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कराया और भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगाईं.
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