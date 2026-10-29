हरमनप्रीत और सुखजीत के तूफान में उड़ा चीन, भारत ने 5 गोल ठोककर दर्ज की दूसरी जीत

गुरुवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्ट्राइकर सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए. घरेलू दर्शकों के सामने भारत ने युवा खिलाड़ियों वाली चीन की टीम को 5-2 से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. सुखजीत (12वें और 34वें मिनट) ने दो शानदार फील्ड गोल किए, जबकि हरमनप्रीत (27वें और 31वें मिनट) ने भारत के लिए दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला. मेजबान टीम के लिए जुगराज सिंह (47वें मिनट) ने भी एक सेट-पीस के जरिए गोल किया. यह मैच ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया.

पेनल्टी कॉर्नर से चीन को मिले गोल

चीन के दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए, जिन्हें पेंग यांग (26वें मिनट) और चोंगकॉन्ग चेन (36वें मिनट) ने गोल में बदला. भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 13-0 से हराया था, जबकि चीन को मंगलवार को एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता मलेशिया के खिलाफ 4-5 से हार का सामना करना पड़ा था.

जापान के खिलाफ होगा अगला मुकाबला

अब भारत शुक्रवार को जापान के खिलाफ खेलेगा, जबकि चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा. भारतीय टीम ने शुरुआत से ही खेल पर अपना कंट्रोल बनाए रखा और कई बार चीनी सर्कल में प्रवेश किया, लेकिन 13वें मिनट तक वे कोई ठोस मौका नहीं बना पाए.

13वें मिनट में जुगराज ने पीछे से एक बेहतरीन 'स्कूप' पास दिया, जो चीनी सर्कल के अंदर अकेले खड़े सुखजीत के पास पहुंचा. स्ट्राइकर ने गेंद को शानदार तरीके से कंट्रोल किया और चीनी गोलकीपर हुआन्यु वू के ऊपर से उछालकर गोल कर दिया, जिससे भारत का खाता खुला. 18वें मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर के रूप में पहला मौका मिला, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार खेल दिखाते हुए चीन को गोल करने से रोक दिया.

20वें मिनट में भारत को मिले दो पेनल्टी कॉर्नर

इसके बाद 20वें मिनट में भारत को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम इनका फायदा नहीं उठा सकी. दूसरे प्रयास में कप्तान हरमनप्रीत की फ्लिक गोल पोस्ट के बाहर चली गई. हालांकि, युवा और अनुभवहीन चीनी टीम की तारीफ करनी होगी, जिसने भारतीय खिलाड़ियों के कई हमलों को नाकाम किया और 26वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए बराबरी का गोल कर दिया.

पेंग यांग ने उनके दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को एक बेहतरीन 'ड्रैग-फ्लिक' के जरिए गोल में बदल दिया. गेंद भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक के दाईं ओर से गोल में गई, जिससे स्कोर बराबर हो गया. लेकिन एक मिनट बाद, भारत ने अपनी बढ़त फिर से हासिल कर ली, जब हरमनप्रीत ने मेजबान टीम के तीसरे पेनल्टी कॉर्नर पर एक जोरदार 'लो फ्लिक' (जमीन के करीब से मारा गया शॉट) के जरिए गोल कर दिया.

हाफ-टाइम से ठीक 30 सेकंड पहले चीन ने लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल करके अच्छा खेल दिखाया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार बचाव किया और एक गोल की मामूली बढ़त के साथ हाफ-टाइम ब्रेक में गए. हाफ-टाइम के बाद भारत ने शानदार शुरुआत की. टीम को चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर हरमनप्रीत ने एक और 'ग्राउंडेड फ्लिक' के जरिए गोल करके मेजबान टीम को 3-1 की बढ़त दिला दी.

तीन मिनट बाद भारत ने अपनी बढ़त और बढ़ा दी. हरमनप्रीत ने हाफ-लाइन से एक हवा में आती हुई गेंद (एरियल बॉल) को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया और आदित्य अर्जुन लालागे को पास दिया, जिसे सुखजीत ने गोल में बदल दिया. हालांकि, युवा चीनी खिलाड़ी हार मानने के मूड में नहीं थे. दो मिनट बाद ही चोंगकॉन्ग चेन ने उनके चौथे पेनल्टी कॉर्नर पर एक बेहतरीन 'वेरिएशन' का इस्तेमाल करते हुए गोल कर दिया.

जल्द ही भारत को अपना पांचवां पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इस बार जुगराज सिंह के फ्लिक को चीनी गोलकीपर वू ने आसानी से रोक दिया. भारत ने चीनी डिफेंस पर दबाव बनाए रखा और चौथे व अंतिम क्वार्टर के दूसरे मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए. इस बार जुगराज ने कोई गलती नहीं की और एक जोरदार 'ग्राउंडेड फ्लिक' के जरिए गोल कर दिया. मैच खत्म होने के दो मिनट पहले भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इस बार हरमनप्रीत के प्रयास को चीनी गोलकीपर ने रोक दिया.