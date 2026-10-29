मनोज तिवारी ने यमुना में लगाई डुबकी, आचमन भी किया, AAP बोली- कालिंदी कुंज पर पानी पीकर दिखाओ

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यमुना नदी में डुबकी लगाई. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार द्वारा की गई सफाई के कारण पिछले एक साल में नदी का प्रदूषण आधा हो गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अब लोग एक बार फिर यमुना में छठ पूजा मना सकते हैं. दिल्ली बीजेपी ने यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा. वहीं दिल्ली AAP प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा.

कुछ दिन पहले ही, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना की सफाई के लिए 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाओं की शुरुआत की थी। उन्होंने वादा किया कि BJP सरकार मई 2029 तक दिल्ली में यमुना के हिस्से को पूरी तरह साफ कर देगी।

मनोज तिवारी ने कहा कि नदी के कुछ हिस्सों में प्रवासी पक्षियों का आना इस बात का संकेत है कि यमुना की हालत में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि अगर नदी साफ नहीं होती, तो ये पक्षी यहां नहीं आते. तिवारी ने बताया कि उन्होंने सोनिया विहार में यमुना के पानी से आचमन किया. उन्होंने नदी को साफ करने के लिए बीजेपी सरकार की तारीफ की और AAP पर इस मामले में नाकाम रहने का आरोप लगाया.

तिवारी ने कहा, 'AAP पहले नदी के प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराती थी. लेकिन जब से BJP सत्ता में आई है, उसने डेढ़ साल में ही आधी नदी को साफ कर दिया है.' उन्होंने आगे कहा कि बाकी की सफाई का काम अगले तीन सालों में पूरा कर लिया जाएगा.

वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि BJP सरकार ने दो सालों में वह काम कर दिखाया है, जो कांग्रेस और AAP 27 सालों में नहीं कर पाए. उन्होंने केजरीवाल को भी चुनौती दी कि वे नदी में डुबकी लगाकर दिखाएं.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, 'ये BJP के धोखेबाज लोग दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानते. यह सबको पता है कि पल्ला से वजीराबाद तक यमुना का 26 किलोमीटर का हिस्सा हमेशा से ही काफी साफ रहा है. DPCC की रिपोर्ट के अनुसार भी, AAP सरकार के समय यह हिस्सा और भी साफ था.' दिल्ली में यमुना नदी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है और अधिक प्रदूषित होती जाती है. वजीराबाद और ओखला के बीच का 22 किलोमीटर का हिस्सा अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है, और यही हिस्सा कई नीतिगत प्रयासों का मुख्य केंद्र भी है.

भारद्वाज ने कहा, 'मैं मनोज तिवारी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा को कालिंदी कुंज घाट पर पानी पीने के लिए आमंत्रित करता हूं. पिछले साल भी वे इस चुनौती से भाग गए थे.