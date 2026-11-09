चेन्नई ओपन : 'आयोजक मैच कराना चाहते थे', AQI 1556 के कारण फाइनल टलने पर फाइनलिस्ट का बड़ा बयान

भारत के अलग-अलग हिस्सों में एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है, जिससे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है. रविवार को, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल टालना पड़ा क्योंकि शहर में घना स्मॉग था. रिपोर्ट्स के अनुसार, AQI 1,000 के निशान से भी ज़्यादा चला गया, जिससे आयोजकों को इंडोनेशिया की जेनिस त्जेन और पोलैंड की मैग्डा लिनेट के बीच मैच को रीशेड्यूल करना पड़ा. हालांकि, त्जेन ने अब दावा किया है कि आयोजक मैच को रीशेड्यूल नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि यह आगे बढ़े.

डिफेंडिंग चैंपियन टीजेन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि शहर में घने स्मॉग ने विजिबिलिटी पर कितना असर डाला, साथ ही 1,556 की AQI रीडिंग भी शेयर की. उन्होंने दावा किया कि ऑर्गनाइज़र चाहते थे कि मैच हो, भले ही पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था. विमेंस सिंगल्स का फाइनल शाम 6:30 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे कई बार आगे बढ़ाना पड़ा. फिर ऑर्गनाइजर ने इसे रात 9:00 बजे शुरू करने के लिए रीशेड्यूल किया, लेकिन दिवाली के पटाखों के धुएं की वजह से विज़िबिलिटी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी. अंत में इसे सोमवार के लिए रीशेड्यूल किया गया.

वहीं पोलैंड की मैग्डा लिनेट ने भी इस फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों, बॉल किड्स और दर्शकों को सेहत के लिए खतरा नहीं होना चाहिए. टाइटल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन जेनिस त्जेन को 5-7, 6-1, 6-4 से हराने के बाद लिनेट ने कहा,"यह प्रदूषण और सेहत से जुड़ा मामला था. आप खुद को इस खतरे में नहीं डाल सकते. यह बॉल किड्स के लिए अच्छा नहीं है, यह देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भी अच्छा नहीं है." "मुझे सच में खुशी हुई कि पत्रकारों ने यह समझा और एक दिन और रुकने में कामयाब रहे क्योंकि यह बहुत खराब था. अगर हम कल खेलते तो हम आज जितना अच्छा नहीं खेल पाते."

हालांकि, पोलैंड की तीसरी सीड खिलाड़ी को लगा कि आयोजक शेड्यूल को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते थे, खासकर इसलिए क्योंकि टूर्नामेंट त्योहारों के समय के साथ हो रहा है. पोलैंड की खिलाड़ी ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि हमें पटाखे फूटने से पहले ही खेलना चाहिए था. अगली बार आपको इस बात का ध्यान रखना होगा. मुझे सच में खुशी है कि छुट्टियों के दौरान भी हमारी मेजबानी हो रही है, लेकिन उस दिन का टाइमलाइन बेहतर हो सकता था."

लिनेट 2022 में चेन्नई फाइनल में भी पहुंची थीं, जब वह लिंडा फ्रुहविर्तोवा से हार गई थीं, और यह याद थोड़ी देर के लिए ताज़ा हो गई जब त्जेन ने डिसाइडिंग सेट पर कब्ज़ा करने की धमकी दी. उन्होंने कहा,"जब मैंने वह ब्रेक खो दिया, तो मैंने सोचा, 'फिर नहीं', क्योंकि पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था. मुझे सच में खुशी है कि इस बार मैंने इसे थोड़ा बेहतर तरीके से सर्व किया."

टाइटल जीतने से लिनेट टॉप-50 में वापस आ जाएंगी, जिससे उन्हें सीजन की शुरुआत में बड़े टूर्नामेंट के लिए ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी. उन्होंने कहा,"साल की शुरुआत में होने वाले वे इवेंट, WTA 1000 टूर्नामेंट, बहुत मुश्किल होते हैं. उनमें से हर एक में खेलना आसान नहीं है. इससे मुझे अभी भी मेन ड्रॉ में बने रहने का मौका मिलता है." "इससे मुझे थोड़ी और शांति मिलती है कि मैं अब अच्छी तरह आराम कर सकती हूं और सीज़न की शुरुआत थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती हूं."

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