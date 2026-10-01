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एशियन गेम्स 2026: भारत-पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल, जानिए कब और कहां फ्री में देख पाएंगे मुकाबला

 एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीमें सेमीफाइनल में भिड़ेंगी. हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली भारतीय टीम फाइनल में जगह बनाने और स्वर्ण पदक की ओर एक और कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. मुकाबला दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा.

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एशियन गेम्स 2026: भारत-पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल, जानिए कब और कहां फ्री में देख पाएंगे मुकाबला
एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीम सेमीफाइनल

एशियन गेम्स 2026 में गुरुवार को भारत और पाकिस्तान की पुरुष हॉकी टीमें सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिर्फ फाइनल में जगह बनाने के लिए नहीं, बल्कि एशियाई हॉकी की दो पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी होगा. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है. भारत ने पूल ए में अपने सभी पांच मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. टीम ने इंडोनेशिया को 13-1, श्रीलंका को 16-1, दक्षिण कोरिया को 8-2, जापान को 2-0 और बांग्लादेश को 10-0 से हराया. खास बात यह रही कि दक्षिण कोरिया के खिलाफ 8-2 की जीत एशियाई खेलों में कोरियाई टीम पर भारत की सबसे बड़ी जीत रही.

दूसरी ओर, पाकिस्तान भी अच्छी लय में नजर आ रहा है. मलेशिया के खिलाफ 4-5 की करीबी हार को छोड़ दें तो उसने थाईलैंड (9-0), उज्बेकिस्तान (5-1), चीन (3-0) और ओमान (7-2) को हराकर अपनी मजबूती दिखाई है. हालांकि मलेशिया से मिली हार के कारण पाकिस्तान पूल बी में दूसरे स्थान पर रहा और उसका सामना सेमीफाइनल में भारत से तय हो गया.

भारत लगातार दूसरे और कुल पांचवें एशियन गेम्स स्वर्ण पदक की तलाश में है. ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैचों में से एक माना जा रहा है.

भारत बनाम पाकिस्तान हॉकी मैच कब होगा?

भारत और पाकिस्तान के बीच पुरुष हॉकी सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे खेला जाएगा.

कहां देखें लाइव प्रसारण?

मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

फ्री में कहां देखें मैच?

फैंस डीडी स्पोर्ट्स और डीडी फ्री डिश पर भारत-पाकिस्तान हॉकी मुकाबले का मुफ्त में आनंद उठा सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

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