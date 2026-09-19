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11 हजार खिलाड़ी, 45 देशों की मौजूदगी... फिर भी एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में खाली रहीं सीटें

बीसवें एशियाई खेलों का शनिवार को मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ आधिकारिक आगाज हुआ.

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11 हजार खिलाड़ी, 45 देशों की मौजूदगी... फिर भी एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में खाली रहीं सीटें
Asian Games 2026
IANS

बीसवें एशियाई खेलों का शनिवार को नागोया के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में रंगारंग और ‘हाई-टेक' उद्घाटन समारोह के साथ आधिकारिक आगाज हुआ. जिससे इस बड़ी खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई. जापान के सम्राट नारुहितो ने महारानी मासाको, शाही परिवार के सदस्यों, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री की मौजूदगी में खेलों के शुरू होने की घोषणा की.

जापान के राष्ट्रगान से हुई शुरुआत

दो घंटे के उद्घाटन समारोह की शुरुआत जापान के राष्ट्रगान से हुई जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. जापान के आत्मरक्षा बल के नौ सदस्यों ने ध्वज को मंच तक पहुंचाया जिसके बाद उसे फहराया गया. इसके बाद स्टेडियम की रोशनी बुझा दी गई और एक ‘स्पॉटलाइट' से राष्ट्रीय ध्वज को रोशन किया गया.

उद्घाटन समारोह में नहीं दिखी भव्यता

उद्घाटन समारोह में आमतौर पर दिखने वाली भव्यता नजर नहीं आई और स्टेडियम में कई सीटें खाली दिखीं. इसके बाद खिलाड़ियों की परेड हुई जिसमें 45 देशों और ओलंपिक परिषद एशिया की शरणार्थी टीम ने हिस्सा लिया. इस तरह कुल 46 दलों ने परेड में भाग लिया. खिलाड़ियों की परेड की शुरुआत अफगानिस्तान के दल से हुई जबकि महाद्वीप की खेल महाशक्ति माने जाने वाले चीन ने 800 से अधिक खिलाड़ियों के बड़े दल के साथ सबका ध्यान खींचा.

मनु भाकर और पवन सहरावत ने की भारतीय दल की अगुवाई

पेरिस ओलंपिक 2024 की दो पदक विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत परेड में भारतीय दल की अगुवाई की. दोनों ने पारंपरिक गहरे नीले (नेवी ब्लू) रंग की पोशाक पहनी हुई थी. गोला फेंक खिलाड़ी तजिंदरपाल सिंह तूर को समय पर समारोह की किट नहीं मिलने के कारण सहरावत को ध्वजवाहक बनाया गया.

हांग्झोउ एशियाई खेलों में भारत ने जीते 106 मेडल

भारत के 501 सदस्यीय दल की नजरें 2023 के हांग्झोउ एशियाई खेलों में किए गए अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहराने पर हैं जिसमें देश ने 28 गोल्ड सहित कुल 106 पदक जीते थे और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था. उद्घाटन समारोह से पहले ही कुछ इवेंट शुरू हो गई थीं. महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शुक्रवार को मेजबान जापान को आठ विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई.

भारत टेगबॉल में भी पदक की दौड़ में है जो पहली बार एशियाई खेलों का हिस्सा बना है. क्विम्सी डिसूजा शनिवार को महिला एकल के सेमीफाइनल में हार गईं और अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी. एशियाई खेल 19 सितंबर से चार अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे. नागोया शहर का मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम उद्घाटन और समापन समारोहों की मेजबानी करेगा.

45 देशों के करीब 11,000 खिलाड़ी

इस बार एशियाई खेलों में 45 देशों के करीब 11,000 खिलाड़ी और ओलंपिक परिषद एशिया की शरणार्थी टीम हिस्सा ले रही है. खिलाड़ी 43 स्पर्धाओं में 469 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला करेंगे.

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