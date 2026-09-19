एशियन गेम्स उद्घाटन समारोह से पहले बदला भारत का ध्वजवाहक, तेजिंदरपाल तूर की जगह इस खिलाड़ी को मिली जिम्मेदारी

नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के तौर पर तेजिंदरपाल सिंह तूर की जगह अनुभवी कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत को चुना गया है. मशहूर शॉट-पुटर तूर को अभी तक अपनी आधिकारिक किट नहीं मिली है, जिसकी वजह से वह इस शानदार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे. समारोह के दौरान राष्ट्रीय दल की अगुवाई करने के लिए तूर को शूटिंग स्टार मनु भाकर के साथ शामिल होना था. शेफ-डी-मिशन सहदेव यादव ने PTI को बताया कि 30 वर्षीय सहरावत, जो पिछले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का हिस्सा थे, अब समारोह में तूर की जगह लेंगे.

टूर ने PTI से कहा, "मुझे बताया गया है कि मेरी किट दोपहर 3 बजे (नागोया) एयरपोर्ट पर पहुंचेगी. एयरपोर्ट से समय पर किट लेकर ओपनिंग सेरेमनी वाली जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा. इसलिए, मैंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बता दिया है कि मैं ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ रहा हूं, उन्होंने बताया, "मेरी किट भारत में ही पड़ी है। एथलेटिक्स टीम में किसी को भी अभी तक अपनी किट नहीं मिली है" इसके अलावा, एथलेटिक्स टीम अभी भी अपनी यूनिफॉर्म का इंतज़ार कर रही है, सहरावत, मनु भाकर के साथ भारतीय झंडा लेकर चलेंगे.

एथलेटिक्स टीम 13 सितंबर से टोक्यो के पास सुकुबा यूनिवर्सिटी में एक 'अक्लिमेटाइजेशन कैंप' (नए माहौल में ढलने के लिए कैंप) में ट्रेनिंग कर रही है और एथलेटिक्स इवेंट्स शुरू होने से दो दिन पहले, 21 सितंबर को नागोया पहुंचने वाली . तूर ने कहा कि अगर उन्हें शुक्रवार से पहले ही ओपनिंग सेरेमनी में अपनी भूमिका के बारे में पता चल जाता, तो वह समय पर किट पाने की कोशिश कर सकते थे।

उन्होंने कहा, "IOA ने मुझे कल ही बताया कि मैं फ़्लैग-बेयरर (ध्वजवाहक) बनने वाला हूं. वरना, मेरे कोच, जो कल ही यहाँ पहुँचे थे, मेरे लिए किट ले सकते थे."

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