कूनो नेशनल पार्क से शुरू हुए चीता प्रोजेक्‍ट को 4 साल पूरे हो गए हैं. 17 सितंबर 2022 को यहां पहली बार चीते छोड़े गए थे, 17 सितंबर 2026 को इस प्रोजेक्‍ट ने अपनी सफलता की चौथी एनिवर्सी मनाई. इस मौके पर देश को एक तोहफा भी मिला है. कूनो में जन्‍मी माता चीता KGP 12 ने चार शावकों को जन्म दिया है. यह चीता प्रोजेक्‍ट की सफलता में नया आयाम है.

मध्‍य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जन्‍मे चार शावकों के बाद पार्क में भारतीय पीढ़ी के चीतों की संख्या 23 हो गई है. KGP 12 भारत में जन्‍मी ऐसी दूसरी मादा है जो पहली बार मां बनी है. इससे पहले भारतीय मादा चीता मुखी ने शावकों को जन्‍म दिया था.

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