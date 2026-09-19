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एशियन गेम्स 2026: कल भारतीय एथलीटों का कौन-सा मुकाबला, कितने मेडल होंगे दांव पर, पहले दिन कैसा रहा प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026 में रविवार भारत के लिए बेहद अहम दिन रहने वाला है, जहां कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी मेडल और नॉकआउट मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगे.

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एशियन गेम्स 2026: कल भारतीय एथलीटों का कौन-सा मुकाबला, कितने मेडल होंगे दांव पर, पहले दिन कैसा रहा प्रदर्शन
एशियन गेम्स 2026
IANS

नागोया के मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में शनिवार को 20वें एशियन गेम्स का भव्य उद्घाटन हुआ. इस खास मौके पर पूरे एशिया के खिलाड़ी एक साथ जुटे और महाद्वीप के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक की आधिकारिक शुरुआत हुई.  ओपनिंग सेरेमनी के दौरान स्टेडियम रंग-बिरंगी रोशनी और शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से जगमगा उठा. संगीत और उत्साह के माहौल में कुछ समय के लिए मेडल और मुकाबलों की चर्चा पीछे छूट गई, जबकि खिलाड़ियों और दर्शकों ने इस ऐतिहासिक पल का भरपूर आनंद लिया.

स्टेडियम में भारतीय दल की अगुवाई ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी स्टार पवन सहरावत ने की. हाथ में ऊंचा तिरंगा लिए, यह जोड़ी उस दल का चेहरा बनी जो उम्मीदों और हांग्जो में एशियन गेम्स 2023 में भारत के रिकॉर्डतोड़ अभियान की यादों को साथ लेकर चल रहा था.

पहले दिन कैसा रहा प्रदर्शन- टेकबॉल में पहला मेडल जीतने का मौका

एशियन गेम्स 2026 में पहले दिन टेकबॉल की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही. क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में जापान की टॉप सीड युइना सकामोटो को 2-1 (10-12, 12-11, 13-11) से हराया, जबकि दूसरे मैच में कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 (12-9, 12-7) से मात दी। दोनों मुकाबले जीतकर वह अपने ग्रुप में टॉप पर रहीं और सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गईं.

हालांकि, सेमीफाइनल में क्विंसी को इंडोनेशिया की इमा सुमाया के खिलाफ 1-2 से हार झेलनी पड़ी. निर्णायक सेट में 4-1 की बढ़त के बावजूद वह वापसी नहीं कर सकीं और सुमाया ने फाइनल में जगह बना ली. अब क्विंसी के पास भारत को टेकबॉल का पहला एशियन गेम्स मेडल दिलाने का मौका है. वह रविवार सुबह 6:30 बजे ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में एक बार फिर जापान की युइना सकामोटो का सामना करेंगी.

20 सितंबर 2026 के लिए एशियाई खेलों का आधिकारिक शेड्यूल 

बैडमिंटन:

  • महिला टीम अंतिम 16: भारत बनाम कजाखस्तान- सुबह 11:30 बजे

क्रिकेट:

  • महिला सेमीफाइनल: भारत बनाम बांग्लादेश- सुबह 10:30 बजे

हॉकी:

  • महिला पूल बी: भारत बनाम उज्बेकिस्तान- सुबह 7:30 बजे
  • पुरुष पूल ए: भारत बनाम इंडोनेशिया- सुबह 11:30 बजे

मिश्रित मार्शल आर्ट्स:

  • महिला ट्रेडिशनल 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल: सुचिका तरियाल बनाम अल्तानचिमेग बैगलमा (मंगोलिया)- सुबह 7:10 बजे
  • पुरुष ट्रेडिशनल 77 किग्रा क्वार्टरफाइनल: वरुण सान्याल बनाम प्रतिद्वंद्वी का नाम बाद में तय- दोपहर दो बजे

सेपकटेकरा:

  • पुरुष टीम रेगु, प्रारंभिक ग्रुप बी में भारतीय टीम हिस्सा लेगी.

निशानेबाजी

  • महिला 10 मीटर एयर राइफल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल: इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- सुबह 6:15 बजे (पदक मुकाबला)
  • महिला 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल: इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- सुबह 11 बजे, क्वालिफाई करने पर (पदक मुकाबला)

तैराकी:

  • पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल, हीट-5: आकाश मणि- सुबह 7:22 बजे
  • पुरुष 100 मीटर बैकस्ट्रोक, हीट-3: उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास- सुबह 7:37 बजे

टेबल टेनिस:

  • महिला टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम इंडोनेशिया- सुबह 6:30 बजे
  • पुरुष टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम इंडोनेशिया- सुबह नौ बजे
  • महिला टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम सिंगापुर- दोपहर 12:30 बजे
  • पुरुष टीम ग्रुप एफ: भारत बनाम ईरान- दोपहर तीन बजे

टेकबॉल:

  • महिला एकल कांस्य पदक मुकाबला: क्विम्सी डिसूजा बनाम युइना सकामोटो (जापान)- सुबह 6:30 बजे (पदक मुकाबला)
  • मिश्रित युगल कांस्य पदक मुकाबला: क्विम्सी डिसूजा/मोहम्मद अनस बेग बनाम होआंग मिन्ह तान गुयेन/जिया न्गिह त्रिन्ह (वियतनाम)- सुबह 7 बजे (पदक मुकाबला)

वुशु:

  • पुरुष चांगक्वान फाइनल: सूरज सिंह मयांगलंबम- सुबह 5:30 बजे (पदक मुकाबला)
  • महिला 52 किग्रा सांडा अंतिम 16 मुकाबला: अपर्णा बनाम सोगंद सिंकाएचेतन (ईरान)- दोपहर 3:10 बजे
  • पुरुष 75 किग्रा सांडा अंतिम 16 मुकाबला: विक्रांत बलियान बनाम सोहेल मौसवी (ईरान)- शाम 4:50 बजे

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