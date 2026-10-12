नीरज चोपड़ा, रोहित और यशवीर के बाद 19 साल के आदित्य ने जैवलिन थ्रो में रचा इतिहास, नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

भारत में जैवलिन थ्रो में लगातार ऐसे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो अपने परफॉर्मेंस से भविष्य के लिए उम्मीद जगा रहे हैं. नीरज चोपड़ा के बाद अब भारत में जैवलिन थ्रो में कई युवा एथलीट सामने आए हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान लगातार बने रहे हैं. नीरज के बाद रोहित यादव और यशवीर सिंह ने जैवलिन थ्रो में अपनी पहचान बनाई है तो वहीं दूसरी ओर कई युवा जैवलिन थ्रोअर भी नेशनल टूर्नामेंट में अपने परफॉर्मेंस से उम्मीद बढ़ा रहे हैं.

अब हरियाणा के 19 साल के आदित्य ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 79.40 मीटर के अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पुरुषों की जैवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है.

आदित्य के अलावा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के आनंद सिंह ने 77.77 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि रेलवे के अर्शदीप ने 77.56 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की.

आदित्य (हरियाणा) — 79.40 मीटर (PB)- गोल्ड मेडल

आनंद सिंह (SSCB) — 77.77 मीटर- सिल्वर मेडल

अर्शदीप (रेलवे) — 77.56 मीटर- ब्रॉन्ज मेडल

कौन है आदित्य श्योकंद

आदित्य श्योकंद हरिणाया से ताल्लुक रखते हैं. आदित्य ने अपने दूसरे ही सीनियर कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है. आदित्य हिसार में कोच अरविंद कुमार की देखरेख में ट्रेनिंग करते हैं, जो वर्ल्ड U-20 चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले आशीष यादव को भी कोचिंग देते हैं.

65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-10 जैवलिन थ्रोअर

आदित्य (हरियाणा)-79.40मी)

आनंद सिंह (एसएससीबी) -77.77मी

अर्शदीप सिंह (रेलवे)- 77.56मी

दीपांशु शर्मा(उत्तर प्रदेश) 77.25मी

विपुल यादव( राजस्थान)- 74.92 मी

शशांक पाटिल (एसएससीबी)- 74.71मी

मनोज कुमार जे( तमिलनाडु)- 74.14 मी

उत्तम पाटिल(एसएससीबी)- 74.09मी

विकास शर्मा (उत्तराखंड) -72.40मी

बिबिन एंटनी (केरल)-72.24मी

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