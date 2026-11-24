दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को एक महिला के साथ आपत्तिजनक अंदाज में डांस करते हुए देखा जा सकता है. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहे अधिकारी का नाम अमित प्रकाश है, जो वर्तमान में दिल्ली के लाजपत नगर थाने में तैनात हैं. वहीं, जांच पूरी होने से पहले ही विभाग ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है.

वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, जिसके बाद पुलिस विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, संबंधित जिले के डीसीपी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो कब और कहां का है और उसमें दिखाई दे रही परिस्थितियां क्या हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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