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भारतीय खिलाड़ियों के समर्थन में अदाणी ग्रुप, आईओए के साथ समझौता फिर हुआ रिन्यू

अदाणी ग्रुप ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मुख्य स्पॉन्सर के तौर पर अपनी साझेदारी का नवीनीकरण किया है, और जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स में देश के एथलीट्स के हिस्सा लेने पर टीम इंडिया को अपना समर्थन दिया है.

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भारतीय खिलाड़ियों के समर्थन में अदाणी ग्रुप, आईओए के साथ समझौता फिर हुआ रिन्यू
अदाणी ग्रुप भारत की एशियाई खेल टीम का मुख्य पार्टनर है.

अदाणी ग्रुप ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के साथ मुख्य स्पॉन्सर के तौर पर अपनी साझेदारी का नवीनीकरण किया है, और जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स में देश के एथलीट्स के हिस्सा लेने पर टीम इंडिया को अपना समर्थन दिया है. यह साझेदारी (पार्टनरशिप) 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले एशियन गेम्स को कवर करेगी, और कॉन्टिनेंटल इवेंट के बाद भी जारी रहेगी. यह एसोसिएशन कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026 के दौरान भी थी, जहां भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते थे.  

भारत अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है और 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी हासिल करने के प्रयास में है. ऐसे में अदाणी ग्रुप का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मुख्य स्पॉन्सर के रूप में अपनी साझेदारी का नवीनीकरण करना बेहद अहम है.

आईओए की अध्यक्ष और पूर्व ओलंपियन पीटी उषा ने इस एसोसिएशन के जारी रहने का स्वागत किया, और भारतीय एथलीटों के बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी में संस्थागत सहयोग की भूमिका की ओर इशारा किया.

उन्होंने कहा, 'ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन हमारे एथलीटों की प्रतिभा और बढ़ती ताकत को दिखाता है. हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ अपना एसोसिएशन जारी रखने के लिए अदाणी ग्रुप के आभारी हैं. हम 2030 में अहमदाबाद में होने वाले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स को देखते हैं, तो ऐसा सहयोग हमारे एथलीटों को अपनी श्रेष्ठ तैयारी करने और मुकाबला करने में मदद करने के लिए जरूरी होगा. हम इस एसोसिएशन को जारी रखने की उम्मीद करते हैं क्योंकि भारतीय खेल आगे बढ़ रहे हैं.'

अदाणी ग्रुप ने कहा कि उसके खेल से जुड़े इनिशिएटिव में जमीनी स्तर के कार्यक्रम, एथलीट सपोर्ट, समुदायिक भागीदारी और पेशेवर खेल शामिल हैं. इसके ‘गर्व है' इनिशिएटिव ने भारतीय एथलीटों को सपोर्ट किया है, जबकि इसकी ग्रासरूट एकेडमी कई खेलों में प्रतिभाओं के विकास पर फोकस करती हैं.

ग्रुप ने अदाणी अहमदाबाद मैराथन के जरिए फिटनेस और बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी की पहल का भी समर्थन किया है, जिसका 10वां संस्करण 29 नवंबर को होना है. इसके अलावा यह फ्रेंचाइजी ओनरशिप के जरिए प्रोफेशनल स्पोर्टिंग लीग में भी शामिल है। ऐसे में अदाणी ग्रुप का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) के साथ प्रिंसिपल स्पॉन्सर के तौर पर अपने एसोसिएशन को बढ़ाना भारतीय खेलों में उसके मौजूदा जुड़ाव को और बढ़ाने की तरह है.

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