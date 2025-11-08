महिला कर्मचारी के बाद अब बॉयफ्रेंड गिरफ्तार, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरा केस में नया मोड़

चुपके से रिकॉर्ड किया गया वीडियो, एक महिला कर्मचारी की गिरफ्तारी और अब उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के हिडन कैमरा केस में परत दर परत कई गहरे राज छिपे हुए नजर आ रहे हैं. ताजा घटनाक्रम में पुलिस ने 22 वर्षीय नीलू कुमारी गुप्ता के बॉयफ्रेंड रवि प्रताप सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे तमिलनाडु लाया गया है. नीलू पर आरोप है कि उसने हॉस्टल के वॉशरूम में एक हिडन कैमरा डिवाइस लगाया था.

फुटेज भेजने की थी योजना, लेकिन पहले ही पकड़ी गई डिवाइस

पुलिस के मुताबिक, नीलू ने कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए महिला हॉस्टल के वॉशरूम में कम से कम एक वीडियो रिकॉर्ड किया था. यह वीडियो रवि प्रताप सिंह को भेजा जाना था, लेकिन डिवाइस के पकड़े जाने से पहले कोई फुटेज साझा नहीं किया गया. साथ ही अब तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि वीडियो इंटरनेट पर लीक हुआ हो.

महाराष्ट्र की एक महिला कर्मचारी ने दी थी सूचना

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हॉस्टल में रहने वाली महाराष्ट्र की एक महिला कर्मचारी ने अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी. इसके बाद एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद किया गया.

महिला कर्मचारी पहले ही गिरफ्तार, अब बॉयफ्रेंड भी हिरासत में

नीलू कुमारी गुप्ता, जो ओडिशा की रहने वाली है, उसको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. अब उसके बॉयफ्रेंड को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. कृष्णागिरी के एसपी पी. थंगदुरई ने बताया, “हमने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है और अब उसे रिमांड पर लिया जाएगा. अभी तक कोई अन्य डिवाइस नहीं मिली है, जांच जारी है.”

महिला कर्मचारियों का विरोध, कंपनी की चुप्पी

इस घटना के बाद सैकड़ों महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कंपनी से बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की. हालांकि, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मामले में और भी शामिल हैं और क्या इसके अलावा और भी रिकॉर्डिंग की गई है या नहीं.