Rajasthan: 20 साल की उम्र में हनीट्रैपिंग का खेल, राजस्थान में पकड़ी गई 'मुस्कान', पुलिस को बताई धोखा-मारपीट-अश्लील वीडियो की पूरी कहानी

Rajasthan News: राजस्थान के सीकर जिले से हनीट्रैप करने वाली 20 साल की युवती 'मुस्कान' को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसकी एक तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें वो साड़ी पहने नजर आ रही है. इस गैंग के दो सदस्यों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. मुस्कान इस गैंग की मुख्य सदस्य है, जो लगातार अपना ठिकाना बदलने के कारण पुलिस की पकड़ से दूर थी. लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिल गई.

भरतपुर में ससुराल, सीकर में गिरफ्तारी

पुलिस ने शुरुआती पूछताछ के बाद बताया कि मुस्कान सीकर जिले के लोसल नगर के शास्त्री नगर की रहने वाली है. भरतपुर में रहने वाले योगेश नाम से शख्स से उसकी लव मैरिज हो चुकी है. दोनों ने मंदिर में शादी की थी. योगेश पेशे से मजदूरी का काम करता है. पैसों की तंगी के चलते मुस्कान ने ये रास्ता अपनाया. उसने अपना गैंग बनाया और लोगों को हनीट्रैप में फंसाकर, ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे ऐंठने लगी. कुछ समय पहले जब एक शख्स ने उसके खिलाफ शिकायत दी, तो इस खेल के बारे में खुलासा हुआ.

धोखा, मारपीट, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग

उद्योग नगर थानाधिकारी मनोज कुमार ने इस शिकायत के बारे में जानकारी देते हुए बताया, 'हनीट्रैप गैंग के सदस्य नेपाल गुर्जर उर्फ प्रमोद गुर्जर और विकास गुर्जर ने पीड़ित युवक को प्लाट के बकाया पैसे देने के बहाने बुलाया था. पीड़ित के आते ही, आरोपी उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर ले गए. उन्होंने युवक की कनपटी पर पिस्तौल तानकर उसे डराया-धमकाया और उसके साथ जमकर मारपीट की. गैंग ने पीड़ित युवक का एक युवती के साथ अश्लील वीडियो बना लिया. इसके बाद, आरोपियों ने यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपये भी छीन लिए.'

लॉकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही थी पुलिस

थानाधिकारी मनोज कुमार ने आगे बताया, 'पीड़ित की शिकायत पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए गैंग के दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. हालांकि, वीडियो बनाने और हनीट्रैप में मुख्य भूमिका निभाने वाली आरोपी युवती मुस्कान लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस करने में परेशानी हो रही थी. लेकिन मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने आरोपी युवती मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया. युवती की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि यह गैंग कब से सक्रिय था, और उन्होंने कितने अन्य लोगों को इस हनीट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया है.

