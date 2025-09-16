विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन हैं जैन संत विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज, जिनके सम्मान में राजस्थान में बनाया राष्ट्रपति भवन

जैन संत विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर तीन दिवसीय भव्य अभिनंदन समारोह मनाया गया. यह कार्यक्रम शारदापुरम स्थित नौ छतरियां दादाबाड़ी में राष्ट्रपति भवन की तर्ज पर बने एक विशाल डोम में हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
कौन हैं जैन संत विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज, जिनके सम्मान में राजस्थान में बनाया राष्ट्रपति भवन
नागौर:

राजस्थान के नागौर में जैन संत विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर तीन दिवसीय भव्य अभिनंदन समारोह मनाया गया. यह कार्यक्रम शारदापुरम स्थित नौ छतरियां दादाबाड़ी में राष्ट्रपति भवन की तर्ज पर बने एक विशाल डोम में हुआ. समारोह में तीन राज्यों के राज्यपाल, प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली जैसी हस्तियों ने भी शिरकत की. बता दें कि आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्तिपूजक परंपरा के एक पूज्य संत हैं. उन्हें 'गच्छाधिपति' की धार्मिक उपाधि प्राप्त है, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को दर्शाती है. समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है.

rajasthan news

अनुपमा फेम एक्टर रुपाली गांगुली ने भी कार्यक्रम में शिरकत की

राष्ट्रपति भवन की झलक, नागौर में 
इस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण राष्ट्रपति भवन के गुंबद और फ्रंट की प्रतिकृति के रूप में तैयार किया गया विशाल डोम था. इसे 800 से अधिक कलाकारों ने डेढ़ महीने की कड़ी मेहनत से लकड़ी, लोहा, थर्माकोल, फाइबर, फर्नीचर, एलईडी और एंटीक सामग्री का इस्तेमाल करके बनाया. इस भव्य संरचना ने कार्यक्रम स्थल को एक राजसी और आध्यात्मिक अनुभव दिया.

rajasthan news

कार्यक्रम में शामिल हुए एक्टर सोनू सूद

कौन हैं आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज?
आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्तिपूजक परंपरा के एक पूज्य संत हैं. उन्हें 'गच्छाधिपति' की धार्मिक उपाधि प्राप्त है, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को दर्शाती है. समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय है. 2023 में उन्होंने बिहार के जमुई में 108 बिस्तरों वाले बच्चों के अस्पताल की स्थापना की, जो चिकित्सा सुविधा से वंचित बच्चों के लिए एक वरदान साबित हुआ है. उन्हें यह पद्मश्री सम्मान 26 जनवरी, 2025 को घोषित किया गया था, जो उनके आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों की एक पहचान है.

rajasthan news

जैन संत विजय नित्यानंद सूरीश्वर महाराज



राजस्थान से लोकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jain Saint Vijay Nityanand Surishwar, Rajasthan News, Hindi News, Breaking News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com