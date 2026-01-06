अक्षय खन्ना सेट पर दूरी बनाए रखते थे, धुरंधर एक्टर नवीन कौशिक ने बताया- अनफेयर, रणवीर सिंह को उनका हक नहीं मिला

धुरंधर रिलीज के एक महीने बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है. अक्षय खन्ना के रहमान डकैत के किरदार को खूब तारीफें मिली. कहा गया कि फिल्म में अक्षय खन्ना के आगे रणवीर सिंह फीके पड़ गए हैं. फिल्म में एक्टर के कोस्टार नवीन कौशिक का मानना ​​है कि लाइमलाइट गलत तरीके से रणवीर सिंह से हट गई है. सिद्धार्थ कन्नन के साथ हाल ही में एक बातचीत में नवीन ने फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स के अलग-अलग काम करने के तरीकों और रणवीर की एक्टिंग को ज्यादा तारीफ क्यों मिलनी चाहिए, इस पर बात की है.

अक्षय खन्ना ऑफ स्क्रीन भी अपने किरदार में ही रहते थे

नवीन ने फिल्म में रहमान डकैत के साथी का किरदार निभाया है. उन्होंने बताया कि अक्षय सेट पर जानबूझकर दूरी बनाए रखते थे - यह एक ऐसी आदत थी जो उनके ऑन-स्क्रीन किरदार से मिलती-जुलती थी. उन्होंने बताया, "सेट पर, रणवीर सिंह हमेशा हमारे साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे. दूसरी ओर, अक्षय खन्ना एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए थे."

उन्होंने आगे कहा कि फिल्म की गैंग वाली केमिस्ट्री तब भी दिखती थी, जब कैमरे बंद होते थे. "दिलचस्प बात यह है कि ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी दिखती थी. आप देखेंगे कि गैंग के सभी सदस्य एक साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं, जबकि रहमान डकैत थोड़ा अलग बैठे होते थे. पूरे शूट के दौरान ऐसा ही था."

यह साफ करते हुए कि अक्षय कभी भी नेगेटिव तरीके से अलग-थलग नहीं रहते थे. नवीन ने कहा, "अगर हम उनसे बात करने जाते थे, तो वह बहुत प्यार से बात करते थे, लेकिन बात खत्म होने के बाद वह अपनी जगह पर वापस चले जाते थे - और हम भी. मुझे नहीं पता कि यह मेथड एक्टिंग थी या नहीं, लेकिन रहमान डकैत की तरह, जो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. अक्षय सर असल ज़िंदगी में भी काफी वैसे ही थे. वह सेट पर होने वाले शोर-शराबे से दूर रहते थे और सिर्फ अपने किरदार पर फोकस करते थे."

सेट पर रणवीर सिंह का व्यवहार

रणवीर के बारे में बात करते हुए, नवीन ने बताया कि एक्टर अपने शांत किरदार हमजा से कितने अलग थे. "हमजा रणवीर से बिल्कुल अलग है. रणवीर एनर्जी का एक गोला है. जब भी वह सेट पर होते हैं, वह सबसे मिलते हैं. उन्हें लोग आलस में बैठे हुए पसंद नहीं हैं." उन्होंने रणवीर के अनुशासन की भी तारीफ की. "ये दोनों किरदार - हमजा और रहमान - एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. उनमें शुरू से आखिर तक बच्चों जैसी जिज्ञासा थी. उनके 'मैं एक बड़ा स्टार हूं' वाले नखरे नहीं थे."

रणवीर को उनका हक नहीं मिला

अक्षय के काम की तारीफ करने के बावजूद, नवीन को लगता है कि रणवीर की मेहनत को नजरअंदाज किया गया. "मुझे लगता है कि यह गलत है. अक्षय सर ने निस्संदेह एक आइकॉनिक किरदार बनाया है, जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, लेकिन एक एक्टर के तौर पर रणवीर ने जो किया है - छोटी-छोटी बारीकियां, उनकी आवाज का मॉड्यूलेशन - असल ज़िंदगी में इतने एनर्जेटिक इंसान के लिए, इन सबको दबाकर बिल्कुल उल्टा किरदार निभाना, यह बहुत मुश्किल है." उन्होंने चर्चित FA9LA सीक्वेंस का जिक्र किया. "फेमस FA9LA गाने में सीन में हर कोई डांस कर रहा है - सिवाय रणवीर सिंह के. ऐसे पल में खुद को रोकना बहुत मुश्किल है."