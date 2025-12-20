विज्ञापन
मौत के 37 दिन बाद सऊदी अरब से बालोतरा पहुंचा रमेश का शव, राजस्थान हाईकोर्ट को देना पड़ा था दखल

Balotra Ramesh meghwal death: मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य कानूनी पेचिदगियों के चलते शव के लिए महीनेभर तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद परिजनों ने विदेश मंत्रालय और फिर हाईकोर्ट से गुहार लगाई.

मौत के 37 दिन बाद सऊदी अरब से बालोतरा पहुंचा रमेश का शव, राजस्थान हाईकोर्ट को देना पड़ा था दखल

Ramesh meghwal dead body arrived from Saudi Arabia: बालोतरा निवासी रमेश मेघवाल की मौत के करीब महीनेभर बाद शव पैतृक गांव में पहुंचा. रमेश की मौत सऊदी अरब में हो गई थी, जिसके बाद से ही शव को लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे. जब शव बायतू स्थित सोहाता गांव में पहुंचा तो अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ा और माहौल गमगीन हो गया. बालोतरा जिले के बायतू स्थित सोहड़ा निवासी रमेश मेघवाल का शव आज उसके पैतृक गांव सोहड़ा पहुंचा. शव के गांव पहुचने पर मृतक की मां तीजो देवी व पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े. करीब 37 दिन के इंतजार के बाद जवान बेटे का शव उनके सामने था. मौके पर मौजूद परिजन ने दोनों को ढांढस बढ़ाते हुए दिखे.  

हाईकोर्ट ने सऊदी सरकार को भेजा था नोटिस

सऊदी अरब गए रमेश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मौत को महीनेभर से ज्यादा समय बीत गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य कानूनी पेचिदगियों के चलते शव नहीं पहुंचा. इसके बाद परिजनों ने विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई. राजस्थान हाईकोर्ट ने सऊदी अरब के दूतावास को भी नोटिस भेजा था. इसके बाद रमेश के शव को 17 दिसम्बर को मेडिकल जांच और अन्य जांच के बाद भारत को सुपुर्द किया गया. 

जोधपुर एम्स में नहीं हुआ पोस्टमार्टम

शव दिल्ली के बाद जयपुर होते हुए जोधपुर पहुंचा, जहां परिजनों की मांग पर हाईकोर्ट ने दोबारा शव के पोस्टमार्टम के निर्देश दिए. परिजनों ने जोधपुर एम्स में पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई. इससे चलते शव को बालोतरा अस्पताल में लाया गया.  

