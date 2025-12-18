माउंट आबू में ठंड का लुत्फ उठाने भारी तादाद में पहुंचे टूरिस्ट, 3 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना

Mount Abu Weather: राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया. क्षेत्र में पारा 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. दिसंबर महीने के गुजरने के साथ ही आबू में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है. रात के तापमान में गिरावट के साथ ही मैदानी इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है. घरों के बाहर गाड़ियों पर गिरी ओस की बूंदें और हल्की बर्फ की परत जमती दिखी. सर्दी के इस कड़ाके के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है. लेकिन ठंड के मौसम के साथ ही माउंट आबू की सुंदरता और भी बढ़ गई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहने से कोहरे की समस्या बनी रह सकती है. साथ ही न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी के चलते पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है.

मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच रहे पर्यटक

तेजी से बदलते मौसम के बीच टूरिज्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. पर्यटक सर्दी के मौसम का आनंद लेने के लिए माउंट आबू पहुंच रहे हैं. अलसुबह और देर शाम को चाय की ठेले- रेस्टॉरेन्ट के बाहर पर्यटकों नजर आ रहे हैं. इसका फायदा साफ तौर पर स्थानीय बाजार को हुआ. हालांकि इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी बढ़ गई है. खासकर बच्चों और वृद्धजनों के लिए खांसी जैसी समस्या बढ़ती नजर आ रही हैं.

राजस्थान में ठंड और कोहरे का कहर

माउंट आबू नहीं, बल्कि राजस्थान के कई इलाकों में ठंड और कोहरे का कहर जारी है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले दो-तीन दिन मौसम सूखा रहेगा जिससे ठंड और तेज हो सकती है.

बीकानेर संभाग के इलाकों में बुधवार (17 दिसंबर) की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई. इसके चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. किसान खेतों में काम करने में परेशान हैं और बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं.