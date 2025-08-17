अलवर में दोहराया गया मेरठ का ड्रम कांड, घटना के बाद पत्नी-बच्चे घर से गायब

देश अभी मेरठ के ड्रम कांड को भूला नहीं था कि अजमेर से फिर दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. राजस्थान के अलवर जिले में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में युवक का शव मिला है. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर मेरठ का मामला याद आ गया, जिसमें आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी.

शव को गलाने के लिए ड्रम में डाला गया नमक

मामला राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल-तिजारा का है. यहां किशनगढ़बास थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में रविवार को एक मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में युवक का शव मिला. शव पर नमक डाला गया था ताकि वो जल्दी गल जाए. इलाके में खबर फैलते ही दहशत का माहौल बन गया.

मृतक यूपी का रहने वाला

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है. करीब डेढ़ महीने पहले सूरज अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए पर यहां रहने आया था. यहां वो पास के ईंट-भट्टे पर मजदूरी करता था. शनिवार से ही उसकी पत्नी, तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र लापता है.

हत्या के बाद से मृतक की पत्नी और तीन बच्चे लापता

मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन वह बाजार गई थी और लौटने पर घर में मृतक का परिवार और जितेंद्र मौजूद नहीं थे. रविवार को घर से बदबू आने पर उसने पुलिस को कॉल किया. जब पुलिस पहुंची तो छत पर बने कमरे में ड्रम से शव बरामद हुआ.

एफएसएल टीम मौके पर जांच कर रही

डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि मृतक की धारदार हथियार से हत्या की गई और शव को छिपाने के लिए ड्रम में रखा गया. हत्या की गुत्थी मेरठ कांड की तरह दिखाई दे रही है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं. फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी, बच्चों और लापता युवक जितेंद्र की तलाश कर रही है.