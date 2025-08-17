विज्ञापन
विशेष लिंक

अलवर में दोहराया गया मेरठ का ड्रम कांड, घटना के बाद पत्नी-बच्चे घर से गायब

मकान मालिक की पत्नी ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन वो बाजार गई थी और लौटने पर घर में मृतक का परिवार और जितेंद्र मौजूद नहीं थे. र

Read Time: 2 mins
Share
अलवर में दोहराया गया मेरठ का ड्रम कांड, घटना के बाद पत्नी-बच्चे घर से गायब
  • राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल-तिजारा में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में युवक का शव मिला है
  • मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है जो पास के ईंट-भट्टे पर मजदूरी करता था
  • पुलिस ने बताया कि हत्या धारदार हथियार से हुई है और शव को छिपाने के लिए ड्रम में रखा गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश अभी मेरठ के ड्रम कांड को भूला नहीं था कि अजमेर से फिर दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. राजस्थान के अलवर जिले में मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में युवक का शव मिला है. इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर मेरठ का मामला याद आ गया, जिसमें आरोपी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी.

शव को गलाने के लिए ड्रम में डाला गया नमक

मामला राजस्थान के अलवर जिले के खैरथल-तिजारा का है. यहां किशनगढ़बास थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में रविवार को एक मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में युवक का शव मिला. शव पर नमक डाला गया था ताकि वो जल्दी गल जाए. इलाके में खबर फैलते ही दहशत का माहौल बन गया.

मृतक यूपी का रहने वाला

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है. करीब डेढ़ महीने पहले सूरज अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराए पर यहां रहने आया था. यहां वो पास के ईंट-भट्टे पर मजदूरी करता था. शनिवार से ही उसकी पत्नी, तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र लापता है.

हत्या के बाद से मृतक की पत्नी और तीन बच्चे लापता

मकान मालिक की पत्नी मिथिलेश ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन वह बाजार गई थी और लौटने पर घर में मृतक का परिवार और जितेंद्र मौजूद नहीं थे. रविवार को घर से बदबू आने पर उसने पुलिस को कॉल किया. जब पुलिस पहुंची तो छत पर बने कमरे में ड्रम से शव बरामद हुआ.

एफएसएल टीम मौके पर जांच कर रही

डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि मृतक की धारदार हथियार से हत्या की गई और शव को छिपाने के लिए ड्रम में रखा गया. हत्या की गुत्थी मेरठ कांड की तरह दिखाई दे रही है. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं. फिलहाल पुलिस मृतक की पत्नी, बच्चों और लापता युवक जितेंद्र की तलाश कर रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan Crime, Alwar News, Alwar Crime News, Khairthal Tijara News, Khairthal Tijara News Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com