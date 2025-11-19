लड़के संग थाने में घुसी लड़की, बात सुनकर पुलिस हो गई सन्न, थानेदार को करना पड़ा कन्यादान

सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का सुखद अंत जयपुर ग्रामीण के चौमूं पुलिस थाने में हुआ. दिल्ली की एक युवती और चौमूं के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादी का फैसला किया, लेकिन बात परिवारों तक पहुंचते ही विवाद खड़ा हो गया. युवती के गंभीर कदम उठाने की धमकी के बाद, यह मामला थाने तक पहुंचा. चौमूं के थानाधिकारी प्रदीप शर्मा की संवेदनशील पहल ने न केवल विवाद को खत्म किया, बल्कि उन्होंने थाने के मंदिर में हुए इस अनोखे विवाह में खुद कन्यादान की रस्म भी निभाई.

इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती, घर तक पहुंचा विवाद

दिल्ली की युवती और चौमूं के युवक की पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी. यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. जैसे ही इस प्रेम संबंध की बात दोनों परिवारों तक पहुंची, विवाद की स्थिति बन गई. तनाव तब और बढ़ गया जब युवती दिल्ली से चौमूं पहुंचकर सीधे युवक के घर आ गई.

युवती की धमकी और पुलिस की समझाइश

पारिवारिक विवाद बढ़ने पर यह मामला चौमूं थाने पहुंचा. पुलिस के सामने युवती ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उसकी शादी नहीं करवाई गई तो वह कोई गंभीर या खतरनाक कदम उठा सकती है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने तुरंत सक्रियता दिखाई. उन्होंने दोनों पक्षों के परिवारों को बैठाकर लंबी और धैर्यपूर्वक समझाइश की.

पुलिस अधिकारी के प्रयासों और संवेदनशीलता के बाद, आखिरकार दोनों परिवार विवाह के लिए तैयार हो गए.

थानाधिकारी ने निभाई कन्यादान की रस्म

परिवारों की सहमति के बाद, थाने स्थित मंदिर में विवाह का आयोजन किया गया. यह शादी एक एडवोकेट की मौजूदगी में विधिवत रूप से संपन्न हुई. थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने विवाह में कन्यादान की रस्म निभाई और एक पिता का फर्ज निभाया.

संवेदनशील पहल की चौतरफा सराहना

इस पूरी घटना ने पुलिस के मानवीय चेहरे को सामने ला दिया है. स्थानीय लोगों और परिजनों ने थानाधिकारी प्रदीप शर्मा की संवेदनशीलता, समझदारी और समय पर लिए गए सही निर्णय की जमकर प्रशंसा की है. उनकी पहल से न केवल एक विवाद खत्म हुआ, बल्कि एक प्रेमी जोड़े की जिंदगी भी बस गई.