घर में अवैध हथियार बना रहा था 71 साल का बुजुर्ग, पकड़ने गई पुलिस को हालत देख आ गई दया

बांसवाड़ा जिले के एक गांव में अवैध हथियार निर्माण की सूचना मिलने के बाद छापेमारी पुलिस को एक अलग तरह की दुविधा का सामना करना पड़ा. पुलिस जब पहुंची तो अपराधी की हालत देख पुलिस की टीम के सामने अलग ही दुविधा आ गई. पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले उसका उपचार करवाया. आरोपी ने भी खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का कच्चा माल एवं उपकरण बरामद किए गए हैं.

जिला विशेष शाखा (DST) एवं भूंगड़ा थाना पुलिस ने मियासा गांव में यह बड़ी कार्रवाई की. उन्होंने छापा मारकर देसी घरेलू बंदूक बनाने वाले एक आरोपी नाथूलाल को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, जिला विशेष शाखा से सूचना मिलने पर भूंगड़ा थाना पुलिस की टीम ने मियासा गांव निवासी नाथूलाल पुत्र मंगल पंचाल (71) के घर पर दबिश दी.

पुलिस की टीम नाथूलाल को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गई

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खाट पर लेटा मिला अपराधी

पुलिस जब मौके पर पहुंचा तो आरोपी खाट पर बीमार लेटा मिला. पुलिस को जानकारी मिली कि वह एक दुर्घटना में घायल हो गया था. पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां अवैध रूप से देसी बंदूक बनाने में उपयोग आने वाला कच्चा मटेरियल एवं उपकरण बरामद हुए. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मियासा गांव का मूल निवासी है और उसका पुश्तैनी व्यवसाय हथियार बनाना रहा है. भुंगडा के थानाधिकारी देवीलाल ने स्वीकार किया कि वह लंबे समय से स्थानीय स्तर पर देसी बंदूकें बनाकर आसपास के क्षेत्रों में बेचता था. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने अब तक कितने अवैध हथियार बनाए और उनकी सप्लाई किन-किन लोगों को की गई.

पुलिस लेकर गई अस्पताल

आरोपी की उम्र 71 वर्ष होने तथा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण पुलिस पहले उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए घाटोल अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे उच्च रक्तचाप (बीपी) की शिकायत बताई. साथ ही पूर्व में हुई दुर्घटना के कारण उसकी पसली में फ्रैक्चर होना भी पाया गया. इसके बाद बेहतर उपचार के लिए उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

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