मरीज पहुंचा डॉक्टर के रूम में, कुर्सी पर नजर पड़ते ही उल्टे पैर भागा, लगा चिल्लाने

राजस्थान के पाली जिले के एक अस्पताल में आज सुबह हड़कंप मच गया. आज जिला मुख्यालय स्थित बांगड़ अस्पताल में एक मरीज अपना इलाज करवाने गया था. लेकिन जैसे ही वह डॉक्टर के कमरे में गया तो कमरे में डॉक्टर की कुर्सी पर एक सांप फन फैलाकर बैठा दिखाई दिया. इसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बाद में एक स्नेक कैचर को बुलवाया गया और इसके बाद ही अस्पताल में लोग राहत की सांस ले सके.

क्या है पूरा मामला?

पाली के बांगड़ अस्पताल में यह घटना अस्थि रोग विशेषज्ञ (ऑर्थोपेडिक) डॉ. कैलाश परिहार के कक्ष में हुई. आज सुबह बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए अस्पताल आए थे. मरीज डॉक्टर परिहार के कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे थे. तभी एक मरीज कमरे के अंदर गया. लेकिन वहां डॉक्टर की कुर्सी पर एक सांप फन फैलाकर बैठा दिखाई दिया. डॉक्टर की कुर्सी पर सांप को बैठा देखकर मरीज बुरी तरह डर गया. वह जोर-जोर से सांप-सांप चिल्लाने लगा.

स्नेक कैचर ने सांप को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया

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कुछ ही देर में यह खबर अस्पताल परिसर में फैल गई, और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही अस्पताल कर्मचारियों ने सबसे पहले तत्काल सतर्कता बरतते हुए कमरे को खाली कराया. इसके बाद एक स्थानीय स्नेक कैचर जावेद को बुलाया गया. जावेद ने मौके पर पहुंचकर सावधानीपूर्वक सांप का रेस्क्यू किया. इसके बाद सांप को सुरक्षित रूप से अस्पताल से दूर जंगल में छोड़ दिया गया.

बारिश में अक्सर आ जाते हैं सांप

जानकारी के अनुसार इन दिनों बारिश के मौसम के चलते बांगड़ अस्पताल के आसपास बने नालों की सफाई का कार्य चल रहा है. नालों की सफाई और जलभराव के कारण सांप सहित अन्य जीव-जंतु अपने ठिकानों से निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं. ऐसे में अस्पताल परिसर में भी सांपों के दिखाई देने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं.

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