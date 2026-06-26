NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव पन्ने पर पढ़ सकेंगे. कल, 25 जून को जयपुर, सीकर समेत कई शहरों में जोरदार बारिश हुई. कई इलाकों में जलभराव की समस्या से भी लोग जूझते नजर आए. जयपुर में शेयर मार्केट व्यापारी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, पीटीईटी-2026 और वीडीओ भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जैसे अहम परीक्षा परिणाम जारी किए गए.
ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी और यह पन्ना लगातार अपडेट होता रहेगा. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं और अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.
Here are the Live Updates of Jaipur News Today:
Rajasthan News: राजस्थान को बिजली उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धि
मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (इंडिया) ने राजस्थान के रिकॉर्ड बिजली उत्पादन को रिकॉर्ड श्रेणी में दर्ज किया. ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर को विद्युत भवन, जयपुर में वैश्विक सम्मान पत्र प्रदान किया गया. यह सम्मान ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों को समर्पित किया गया. राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 7580 मेगावाट क्षमता की 23 कोयला आधारित इकाइयों से 7171 मेगावाट का सर्वाधिक बिजली उत्पादन किया. इसी महीने 2 जून को हासिल यह उत्पादन निगम के गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना.
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Jaipur News: किशनपोल बाजार में लोहे का जोल गिरा, अफरा-तफरी का माहौल
जयपुर के व्यस्ततम बाजारों में शामिल किशनपोल बाजार में गुरुवार (25 जून) को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हरसुख कासलीवाल के रास्ते में स्थित मकान नंबर 1312 में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी तेज बारिश के दौरान लोहे का एक भारी-भरकम जाल अचानक टूटकर सीधे सड़क के बीचों-बीच आ गिरा. गनीमत यह रही कि उस वक्त जाल की चपेट में कोई नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
इस घटना ने नगर निगम के दावों और उसकी निगरानी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. स्थानीय लोगों और व्यापारियों का आरोप है कि इस मकान में पिछले कई महीनों से बिना किसी निर्माण अनुमति के इतने बड़े स्तर पर काम चल रहा है. लोगों का कहना है कि नगर निगम को इसकी भनक तक नहीं लगी या यूं कहें कि सब कुछ जानकर भी आंखें मूंद ली गईं.स्थानीय निवासियों के मुताबिक, अगर निगम प्रशासन ने समय रहते इस अवैध निर्माण पर सुध ली होती और सुरक्षा मानकों की जांच की होती, तो आज यह नौबत ही नहीं आती.