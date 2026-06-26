जयपुर के व्यस्ततम बाजारों में शामिल किशनपोल बाजार में गुरुवार (25 जून) को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हरसुख कासलीवाल के रास्ते में स्थित मकान नंबर 1312 में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी तेज बारिश के दौरान लोहे का एक भारी-भरकम जाल अचानक टूटकर सीधे सड़क के बीचों-बीच आ गिरा. गनीमत यह रही कि उस वक्त जाल की चपेट में कोई नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इस घटना ने नगर निगम के दावों और उसकी निगरानी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. स्थानीय लोगों और व्यापारियों का आरोप है कि इस मकान में पिछले कई महीनों से बिना किसी निर्माण अनुमति के इतने बड़े स्तर पर काम चल रहा है. लोगों का कहना है कि नगर निगम को इसकी भनक तक नहीं लगी या यूं कहें कि सब कुछ जानकर भी आंखें मूंद ली गईं.स्थानीय निवासियों के मुताबिक, अगर निगम प्रशासन ने समय रहते इस अवैध निर्माण पर सुध ली होती और सुरक्षा मानकों की जांच की होती, तो आज यह नौबत ही नहीं आती.