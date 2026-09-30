India vs West Indies 2nd ODI LIVE Score: भारत और वेस्टइंडीज की बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जा रहा है. दूसरे वनडे में भारत कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. वेस्टइंडीज के ओपनर जॉन कैंपबेल 101 रन की पारी खेलकर आउट हो गए हैं. भारत की इलेवन में एक बदलाव है. नितीश कुमार रेड्डी की जगह आकिब नबी को मौका मिला है. नबी आज अपना पहला मैच खेलने उतर रहे हैं. वहीं, वेस्टइंडीज के प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव हुए हैं. बता दें कि भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है. भारत ने पहला मैच 8 विकटे से जीता था. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने पहले वनडे में 139 रन की पारी खेली थी, अब दूसरे मैच में एक बार फिर कोहली पर नजर रहेगी. वहीं, रोहित शर्मा के लिए भी यह मैच काफी अहम है. भारतीय टीम सीरीज में 3 मैच खेलने वाली है. (LIVE SCORECARD)

भारतीय प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज प्लेइंग 11

जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडन सील्स, विटेल लॉज़

IND vs WI Live Updates | India vs West Indies 2nd ODI, straight from Guwahati:

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