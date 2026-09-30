Asian Games 2026 Day 11: एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारत ने इतिहास रच दिया. भारतीय खिलाड़ियों ने कई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगा दी, लेकिन सबसे बड़ी कहानी आर्चरी के मैदान से आई, जहां भारत ने कंपाउंड वर्ग के तीनों स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए. सबसे पहले भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता और अपने खिताब का सफल बचाव किया. इस दौरान भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की. इसके बाद चिकीथा तानिपर्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में दक्षिण कोरिया को शूट-ऑफ में हराकर गोल्ड मेडल जीता. इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए कंपाउंड मिक्स्ड टीम कोटा भी हासिल कर लिया.

आर्चरी का सुनहरा दिन यहीं नहीं रुका. साहिल जाधव, कुशल दलाल और थिरुमुरु गणेश मणि रत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को रोमांचक फाइनल में 238-237 से हराकर भारत की गोल्डन हैट्रिक पूरी कर दी. शुरुआती दबाव के बाद भारतीय तिकड़ी ने एक भी तीर नहीं चूका और शानदार अंदाज में स्वर्ण पदक अपने नाम किया. शूटिंग में भी भारत को बड़ी सफलता मिली. नीरू धांडा और कायनन चेनाई की जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम फाइनल में शानदार वापसी करते हुए कतर को एक अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता. नीरू का यह लगातार दूसरा गोल्ड मेडल रहा और भारतीय जोड़ी ने दबाव में बेहतरीन निशानेबाजी का प्रदर्शन किया. कुश्ती में सुनील कुमार ने ग्रीको-रोमन 87 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रच दिया. मुक्केबाजी में प्रिया और कपिल पोखरिया को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक मिला, जबकि लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंचकर कम से कम रजत पदक पक्का कर चुकी हैं. महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. इशिका और कप्तान सलीमा टेटे के गोलों की बदौलत भारत अब स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन का सामना करेगा.



हॉकी: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2026 के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया. भारत अब स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन से भिड़ेगा

रेसलिंग: भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने ग्रीको-रोमन स्पर्धा में कॉलम रॉबर्ट्स को 9-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया.

आर्चरी: भारत ने कंपाउंड महिला टीम सेमीफ़ाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराया. इसके बाद, भारत ने महिला टीम कंपाउंड आर्चरी में चीन को 238-234 से हराकर गोल्ड मेडल जीता; यह जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर थी.

स्क्वैश: भारत की महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया. इसमें तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह का अहम योगदान रहा, जिससे स्क्वैश में देश के लिए कम से कम ब्रॉन्ज़ मेडल पक्का हो गया.

साइकिलिंग: महिला कीरिन इवेंट में सरिता कुमारी और कीर्ति रंगस्वामी चिक्का ने अपनी उम्मीदें बनाए रखीं और हीट्स से रेपचेज राउंड में जगह बनाई.

साइकिलिंग: पुरुषों के स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह (15वें स्थान पर) और डेविड बेकहम (14वें स्थान पर) क्वालिफिकेशन राउंड पार करके 'राउंड ऑफ़ 16' में पहुँच गए.

सेपकटकराव: महिला क्वाड्रेंट ग्रुप A में भारत की शुरुआत मुश्किल रही और टीम वियतनाम से 0-2 से हार गई.

रेसलिंग: महिलाओं के फ्रीस्टाइल 68 किग्रा वर्ग के 'राउंड ऑफ़ 16' मुकाबले में निशा को उत्तर कोरिया की सोल गम पाक ने हराया.

रेसलिंग: सुशील कुमार पुरुषों के 87 किग्रा ग्रीको-रोमन सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गए.

आर्चरी: कंपाउंड मिक्स्ड टीम फाइनल में पहुंचा भारत, अब नजरें गोल्ड पर.

शूटिंग: अनीश भनवाला ने पुरुषों के 25 मीटर रैपिड इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन के पहले चरण को पूरा किया.

आर्चरी: भारत की कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी टीम ने फ़ाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में अपनी जगह पक्की की.

सेलिंग: गर्ल्स डिंगी, मेन्स स्किफ़, मेन्स डिंगी, विमेंस विंडसर्फिंग और विमेंस स्किफ़ रेस में माही वर्मा, मनु फ्रांसिस, प्रिंस कुरुसिंकल, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो, हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा के इवेंट्स टाल दिए गए.

जूडो: अस्मिता डे विमेंस 48kg क्वार्टरफाइनल में कजाकिस्तान की अबिबा अबू झाकिनोवा से 'इप्पोन' से हार गईं, अब वह रेपेशाज के ज़रिए ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए खेलेंगी.

कैनो स्लालम: प्रद्युम्न सिंह राठौड़ मेन्स कयाक सिंगल फ़ाइनल में पहुँच गए.

बॉक्सिंग: भारत की प्रिया घांघस विमेंस 60kg सेमीफ़ाइनल मुक़ाबले में चीन की चेंग्यु यांग से हार गईं और उन्हें ब्रॉन्ज़ मेडल से संतोष करना पड़ा.

बॉक्सिंग: भारत की लवलीना बोरगोहेन विमेंस 75kg फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गईं, जिससे भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का हो गया.

शूटिंग: मिक्स्ड टीम ट्रैप शूटिंग में कायन चेनाई और नीरू ढांडा ने टॉप पोज़िशन हासिल करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता.

आर्चरी: भारत ने कंपाउंड मेन्स टीम फ़ाइनल में साउथ कोरिया को हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई.

स्क्वैश: भारत स्क्वैश में मेन्स टीम सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर गया, जिससे मेडल पक्का हो गया.

बॉक्सिंग: कपिल पोखरिया मेन्स 90kg मुक़ाबले में उज़्बेकिस्तान के तुराबेक खबीबुल्लाएव से हार गए और उन्हें ब्रॉन्ज़ मेडल से संतोष करना पड़ा.

आर्चरी: भारत ने कंपाउंड मेन्स टीम फ़ाइनल में चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता; इसके साथ ही आज आर्चरी में भारत की टॉप पोज़िशन हासिल करने की हैट्रिक पूरी हुई.

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