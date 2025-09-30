अश्लील वीडियो बनाकर वसूली करने वाला गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा, लड़की समेत तीन गिरफ्तार

राजस्थान की नागौर पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर वसूली करने के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह के सदस्यों ने एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाई और उसे वायरल करने की धमकी देकर पहले चार लाख रुपये वसूल लिए. आरोपी पीड़ित से और 50 लाख रुपये की मांग कर रहे थे.

पुलिस का क्या कहना है

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन और कोतवाली थाना प्रभारी वेदपाल विराण के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई. पीड़ित हाउसिंग बोर्ड निवासी 44 साल के विनोद सांखला ने रविवार को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सांखला की ओर से की गई शिकायत के मुताबिक 20-25 दिन पहले आरोपियों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिला दिया था. इससे वह बेहोश हो गया. इसी दौरान उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई. कुछ दिनों बाद आरोपियों ने पीड़ित को फोन कर धमकी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वीडियो वायरल कर दी जाएगी.

कहां के रहने वाले हैं गिरफ्तार किए गए आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ संगठित गिरोह और आपराधिक गतिविधियों की धाराएं जोड़ीं. जांच में जुटी पुलिस ने दबिश देकर तीनों आरोपियों को नागौर कस्बे से गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 27 साल के महेंद्र माली निवासी बागनाडा, 30 साल के हरेंद्र माली निवासी अतुसर बास और 20 साल की आरती शर्मा उर्फ पूजा निवासी गंगाशहर बाजार बीकानेर के रूप में हुई है.

पुलिस फिलहाल तीनों से पूछताछ कर रही है. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस पूछताछ में गिरोह के अन्य नेटवर्क का भी पता चलेगा. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऐसे संगठित गिरोहों से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

