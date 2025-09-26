राजस्थान में पकड़ा गया 'लुटेरी दुल्हन' का पूरा गैंग, शादी के नाम पर 2.5 लाख में होती थी डील

Rajasthan News: राजस्थान के नागौर (Nagaur) में पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. नागौर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला 'लुटेरी दुल्हन' भी शामिल है. यह गिरोह शादी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये ऐंठता था और फिर फरार हो जाता था.

शादी के नाम पर 2.50 लाख ठगे

यह मामला तब सामने आया जब नागौर के शांतिलाल दर्जी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी के नाम पर कुछ लोगों ने उनसे 2.50 लाख रुपये की ठगी की. शांतिलाल के मुताबिक, एक महिला और उसके साथियों ने उन्हें शादी का लालच दिया, पैसे लिए और फिर अचानक गायब हो गए. शिकायत मिलते ही, नागौर एसपी के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई. इस टीम को ASP सुमित कुमार और पुलिस अधिकारी रामताप विश्नोई ने लीड किया. कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की और आखिरकार इस गिरोह का पता लगा लिया.

कौन हैं इस गिरोह के सदस्य?

पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गिरोह की मुख्य आरोपी कविता (30) भी शामिल है. कविता श्रीगंगानगर की रहने वाली है और शादी के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देती थी. उसके अन्य साथी जावेद अली (40), किरण (38), हरिसम उर्फ हरि (36) और अजमुद्दीन भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे. पुलिस के मुताबिक, ये आरोपी लंबे समय से इस तरह के अपराधों में लिप्त थे और कई लोगों को अपना शिकार बना चुके थे. इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 316(4), 316(2), 61(2)(c) धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके ठगी के और मामलों का खुलासा होने की संभावना है.

