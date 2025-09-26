विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्थान में पकड़ा गया 'लुटेरी दुल्हन' का पूरा गैंग, शादी के नाम पर 2.5 लाख में होती थी डील

Looteri Dulhan News Nagaur: नागौर पुलिस ने 'लुटेरी गैंग' के जिस गिरोह को गिरफ्तार किया है उसका मुख्य चेहरा श्रीगंगानगर में रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला थी, जिसकी पहचान कविता के रूप में हुई है. पढ़ें लोकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Read Time: 2 mins
Share
राजस्थान में पकड़ा गया 'लुटेरी दुल्हन' का पूरा गैंग, शादी के नाम पर 2.5 लाख में होती थी डील
राजस्थान के नागौर में 'लुटेरी दुल्हन' समेत 5 गिरफ्तार, जानें कैसे फंसाता था ये गिरोह.

Rajasthan News: राजस्थान के नागौर (Nagaur) में पुलिस ने शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. नागौर पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला 'लुटेरी दुल्हन' भी शामिल है. यह गिरोह शादी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये ऐंठता था और फिर फरार हो जाता था.

शादी के नाम पर 2.50 लाख ठगे

यह मामला तब सामने आया जब नागौर के शांतिलाल दर्जी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी के नाम पर कुछ लोगों ने उनसे 2.50 लाख रुपये की ठगी की. शांतिलाल के मुताबिक, एक महिला और उसके साथियों ने उन्हें शादी का लालच दिया, पैसे लिए और फिर अचानक गायब हो गए. शिकायत मिलते ही, नागौर एसपी के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनाई गई. इस टीम को ASP सुमित कुमार और पुलिस अधिकारी रामताप विश्नोई ने लीड किया. कोतवाली थाना पुलिस ने इस मामले की गहनता से जांच की और आखिरकार इस गिरोह का पता लगा लिया.

कौन हैं इस गिरोह के सदस्य?

पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गिरोह की मुख्य आरोपी कविता (30) भी शामिल है. कविता श्रीगंगानगर की रहने वाली है और शादी के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देती थी. उसके अन्य साथी जावेद अली (40), किरण (38), हरिसम उर्फ हरि (36) और अजमुद्दीन भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे. पुलिस के मुताबिक, ये आरोपी लंबे समय से इस तरह के अपराधों में लिप्त थे और कई लोगों को अपना शिकार बना चुके थे. इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की 316(4), 316(2), 61(2)(c) धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके ठगी के और मामलों का खुलासा होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें:- मिशन शक्ति की मिसाल बनी महिला दरोगा, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पैर में गोली मारकर दबोचा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nagaur Looteri Dulhan, Matrimonial Fraud Rajasthan, Luteri Dulhan Gang Arrested, Nagaur Police, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com