बाल-बाल बची जान... 14 लोगों को लील चुके डंपर से कैसे अपने प्राण छीन लाई महिला, देखें VIDEO

कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोय... राजधानी जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ. अनियत्रिंत डंपर की चपेट में आने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद भी हादसे की भयावहता का पता चल रहा है. सीसीटीवी में एक महिला सड़क किनारे चलते हुए दिखाई दे रही है. महिला के ठीक आगे और साथ में एक शख्स चलते हुए दिखाई देते हैं. तभी डंपर तेजी से महिला के नजदीक से गुजरता है और दोनों शख्स उसकी चपेट में आकर दूर जाकर गिरते हैं. महिला अवाक सी देखती रह जाती है. दोनों शख्स महिला के जानने वाले थे या नहीं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है. लेकिन महिला एक शख्स की डेड बॉडी को देखकर तेजी से उसे उठाने की कोशिश करती है.

जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक अनियंत्रित डंपर ने 17 वाहनों को रौंद दिया. इस घटना का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर रुह कांप जाती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई कारें और मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं.

घटना के इस खौफनाक वीडियो में नजर आता है कि कुछ लोग एक व्‍यस्‍त सड़क पर से गुजर रहे हैं. इसी बीच तेज रफ्तार बंपर आता है और पलक झपकते ही इन लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए आगे निकल जाता है. यह घटनाक्रम इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ भी समझ ही नहीं पाता है.

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना दोपहर करीब 1 बजे वीकेआई (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र) में लोहा मंडी के पास हुई. बताया जा रहा है कि हाईवे 14 पर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की ओर जा रहा डंपर ब्रेक फेल होने के कारण नियंत्रण खो बैठा और कई वाहनों से टकरा गया, जिनमें मुख्य तौर पर कार और मोटरसाइकिल शामिल हैं.