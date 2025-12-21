विज्ञापन
मंद‍िर से युवक का अपहरण, युवती ने अश्‍लील वीड‍ियो बनाकर करने लगी ब्‍लैकमेल; पुल‍िस ने गैंग का क‍िया खुलासा

Rajasthan News: पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि 12 दिसंबर की सुबह आरके विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर के बाहर उसका अपहरण किया. इस प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो महिला कोसर की भूमिका भी सामने आई.

मंद‍िर से युवक का अपहरण, युवती ने अश्‍लील वीड‍ियो बनाकर करने लगी ब्‍लैकमेल; पुल‍िस ने गैंग का क‍िया खुलासा
आरोपी महिला कोसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

Kotputli kidnapping case: कोटपुतली में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और करोड़ों की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को पहले ही धर-दबोच लिया था. अब एक महिला आरोपी कोसर खान का नाम सामने आया. एएसपी नाजिम अली और डीएसपी राजेन्द्र कुमार बुरड़क के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया. आरोपी कोसर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है. इस केस में अपहरण, मारपीट, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी संंबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं. जानकारी के मुताबिक, 12 दिसंबर को डाबला रोड क्षेत्र से प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय का अपहरण किया गया.

12 दिसंबर को हुई थी वारदात

जिला पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना और तकनीक की मदद से इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ. आरोपी विकास उर्फ विक्का, संदीप उर्फ धोलाराम, कृष्ण गुर्जर और शेरसिंह राजपूत को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. जांच के दौरान गिरोह की महिला साथी कोसर खान की भूमिका सामने आई, जिसे नीमकाथाना क्षेत्र से दस्तयाब कर बापर्दा गिरफ्तार किया गया. 

कैलाश विजयवर्गीय ने रिपोर्ट में बताया कि वह 12 दिसंबर की सुबह आरके विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में पूजा करने गया. तभी मंदिर से बाहर निकलते ही एक सफेद रंग कार में सवार होकर आरोपी पहुंचे. कार के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने जबरन पकड़कर उन्हें गाड़ी में धकेल दिया और गाड़ी में मौजूद अन्य लोगों ने उसका मुंह ढक दिया. इसके बाद कच्चे-पक्के रास्तों से सुंदरपुरा के पास ले गए. रास्ते में आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल और नकदी छीन ली, मोबाइल बंद कर दिया और सुनसान जगह पर ले गए. 

पीड़ित के कपड़े उतारे और मारपीट की

आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की, कपड़े उतरवाए और डराने के लिए हवाई फायर किया. कुछ देर बाद वहां एक महिला भी पहुंची. आरोप है कि आरोपियों ने पीड़ित को महिला के साथ जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और इस दौरान वीडियो भी बना लिया. आरोपियों ने अश्लील वीडियो वायरल करने के अलावा पीड़ित व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी. 

फिरौती देने के लिए 10 दिन की दी थी मोहलत

आरोपियों ने धमकी दी कि 10 दिन के भीतर पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देंगे. इसके बाद आरोपी पीड़ित को भोपिया स्टैंड के पास सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के चार घंटे से भी कम समय में पीड़ित को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया. लगातार दबिश और पुलिस की सक्रियता से आरोपी घबरा गए और पीड़ित को छोड़कर भाग निकले. जांच के दौरान महिला आरोपी कोसर खान की भूमिका स्पष्ट होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

Kotputli Kidnapping Case, Video, Blackmailing, Crime News, Rajasthan News
