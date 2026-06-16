जोधपुर का जीशान अब NIA की गिरफ्त में, ISIS कनेक्शन; देशद्रोह और UAPA के तहत केस दर्ज 

Rajasthan News: राजस्थान में जोधपुर के नई सड़क इलाके में छोटी-मोटी चीजें बेचकर गुजारा करने वाला जीशान अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के रडार पर है. उसे हाल ही में आंध्र प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन अब मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ा होने के कारण NIA ने मोर्चा संभाल लिया है.

एजेंसियों का दावा है कि जीशान का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS से है. वह पेशे से थैले और बेल्ट बेचने का काम करता था, लेकिन जांच में सामने आया है कि वह इस आड़ में सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेनवाश कर रहा था. उसका मुख्य मकसद युवाओं को कट्टरवाद की ओर धकेलना और धार्मिक उन्माद फैलाना था.

माता-पिता से भी हुई पूछताछ

मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA की टीम पांच दिन पहले जोधपुर पहुंची थी. जांच के दौरान सामने आया कि जीशान जिन मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था, वे उसके माता-पिता के नाम पर थे. टीम ने उसके घर जाकर माता-पिता से भी गहन पूछताछ की.

देशद्रोह और UAPA का केस

NIA विशाखापत्तनम ने जीशान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. उस पर देशद्रोह और सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. फिलहाल, NIA के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी इस पूरे मामले की कमान संभाले हुए हैं.

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