दिवाली पर यहां बन रही देश की सबसे महंगी मिठाई, कीमत 1.11 लाख रुपए किलो, आखिर क्या डाला है इसमें?

इस दिवाली जयपुर के बाजार में मिठाइयों का शाही वैभव और क्रिएटिविटी का नया अनुभव देखने को मिला है. इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में है अंजली जैन के आउटलेट पर तैयार की गई ‘स्वर्ण प्रसादम' मिठाई, जिसकी कीमत 1.11 लाख रुपये प्रति किलो है. इसे देश की सबसे महंगी मिठाई कहा जा रहा है.

एनडीटीवी से बातचीत में अंजली का कहना है कि उन्होंने मिठाई में स्वाद के साथ स्वास्थ्य और शाहीपन का संगम पेश करने की कोशिश की है. इस मिठाई में चिलगोजा, केसर और शुद्ध स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया गया है. उपरी ग्लेजिंग इसे सुनहरा और ज्वेलरी जैसा लुक देती है.

अंजली जैन का कहना है कि एक पीस की कीमत करीब 3,000 रुपये है और इसे ज्वेलरी बॉक्स जैसे पैकेज में पेश किया जाता है. स्वर्ण भस्म आयुर्वेद में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना गया है इसलिए यह मिठाई स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखती है.

अंजली की आउटलेट में इसके अलावा और भी हाई-एंड मिठाइयाँ उपलब्ध हैं,

स्वर्ण भस्म भारत: 1,950 प्रति पीस / 85,000 प्रति किलो

चांदी भस्म भारत: 1,150 प्रति पीस / 58,000 प्रति किलो

इन मिठाइयों में बादाम, पिस्ता, काजू, अंजीर, ब्लूबेरी, व्हाइट चॉकलेट और सॉल्टेड बटर कैरेमल जैसे विदेशी इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है. पारंपरिक मिठाइयां जैसे काजू कतली, रसमलाई और लड्डू भी नए रूप में पेश किए गए हैं. इस साल अंजली ने दिवाली थीम पर खास ‘पटाखा थाल' भी तैयार की है. इसमें काजू की मिठाइयां सुतली बम, अनार, चकरी और दीया के आकार में सजी हैं. इसके साथ स्वर्ण भस्म रसमलाई और ड्राईफ्रूट केक भी हैं, जिन्हें हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों के लिए बनाया गया है. जयपुर का यह दिवाली मार्केट इस बार सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि लक्जरी और स्वास्थ्य का फ्यूजन पेश कर रहा है.