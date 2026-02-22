जोधपुर: शाम को बारात आनी थी; सुबह दो बहनों ने जहर खाकर की आत्महत्या

शादी जीवन में खुशियां लाती है लेकिन राजस्थान के जोधपुर में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ. 21 फरवरी, शनिवार को दो बहनों की शादी होनी थी. परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त था. बैंड-बाजा तैयार था. मिठाइयां बन चुकी थीं. घर में शादी के गीत गूंज रहे थे कि शुक्रवार रात को कुछ ऐसा हुआ कि परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. परिवार ने एक साथ दोनों बेटियों को खो दिया. दोनों बहनों की एक ही दिन मौत हो गई. दिल दहला देने वाली ये घटना जोधपुर के मनई गांव की है.

शादी के दिन दो बहनों की आत्महत्या

अधिकारियों का कहना है कि दोनों बहनों ने कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. मृतक शोभा 25 साल की थी और उसकी बहन विमला की उम्र 23 थी. शनिवार को दोनों की बारात आनी थी. शादी की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही थीं. लेकिन शनिवार तड़के दोनों ही मौत हो गई. हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि दोनों दुल्हनों ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया. मामले की जांच की जा रही है.

मातम में बदलीं शादी की खुशियां

बहनों को खराब हालत देखते ही परिवरवाले उनको तुरंत जोधपुर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. एडीपी (पश्चिम) रोशन मीना के मुताबिक, उनके घर में शादी का जश्न शुक्रवार देर रात तक चला था. आधी रात के करीब दोनों दुल्हनें सो गईं थीं. सुबह 4 बजे के करीब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसके बाद घरवाले उनको प्राइवेट अस्पताल लेकर गए. लेकिन डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद उनके शवों को घर लाकर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की गईं.

जहर खाने से मौत की आशंका

पुलिस को जैसे ही मामले की सूचना मिली, उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारी रोकी. जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिवारवालों को सौंप दिया गया. शुरुआती जांच के मुताबिक, दोनों बहनों की मौत किसी जहरीले पदार्थ की वजह से हुई है. हालांकि, मौत का ही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. हालांकि घटनास्थल से कई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.

इनपुट- PTI

