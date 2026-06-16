NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव पन्ने पर पढ़ सकेंगे. आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं. अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव नहीं रहेगा. दिन में उमस रहने के साथ ही धूप कमजोर रहने के आसार है. जयपुर में कारोबारी की हत्या और हरमाड़ा में 5 साल की मासूम के मर्डर केस में भी नए तथ्य सामने आए हैं. खोह नागोरियान इलाके में 9 जून को हुए भीषण अग्निकांड मामले में भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है. राजधानी में ट्रैफिक पुलिस भी बदलाव करने जा रही है. सभी ज़िलों में थाना इलाकों में आसमान निगरानी होगी. नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी और यह पन्ना लगातार अपडेट होता रहेगा. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.

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