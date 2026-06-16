NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव पन्ने पर पढ़ सकेंगे. आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं. अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव नहीं रहेगा. दिन में उमस रहने के साथ ही धूप कमजोर रहने के आसार है. जयपुर में कारोबारी की हत्या और हरमाड़ा में 5 साल की मासूम के मर्डर केस में भी नए तथ्य सामने आए हैं. खोह नागोरियान इलाके में 9 जून को हुए भीषण अग्निकांड मामले में भी पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है. राजधानी में ट्रैफिक पुलिस भी बदलाव करने जा रही है. सभी ज़िलों में थाना इलाकों में आसमान निगरानी होगी. नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों पर अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी और यह पन्ना लगातार अपडेट होता रहेगा. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.
Here are the Live Updates of Jaipur News Today:
अशोक गहलोत के बयान पर दिया कुमारी का पलटवार
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने 'बीजेपी पर बैन' वाले राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "यह कांग्रेस और उसकी नेता इंदिरा गांधी की सोच को दिखाता है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी. उन्होंने हर संस्था पर बैन लगा दिया था. वह दौर कोई नहीं भूल सकता, वह एक तानाशाह थीं."
#WATCH Jaipur: Responding to Congress leader Ashok Gehlot's statement that "Indira Gandhi would have banned a party like the BJP," Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari says, "This reflects the mindset of the Congress and its leader Indira Gandhi, who imposed the Emergency.… pic.twitter.com/CPq0hnPmM9— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 15, 2026
Jaipur Weather Today: प्री-मानसून की बारिश से जयपुर में राहत
प्री-मानसून की बारिश से जयपुर में राहत बरकरार है. अगले 3 दिन मौसम में खास बदलाव नहीं होगा. राजधानी में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्यम से तेज बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा.