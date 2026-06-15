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39 minutes ago

NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा जिससे आप जयपुर के हर बड़े घटनाक्रम को एक साथ इस लाइव  पन्ने पर पढ़ सकेंगे. जैसे, आज जयपुर में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और शहर में आंधी-बारिश होने का पूर्वानुमान है. वहीं आज जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक के मामले पर प्रदर्शन करनेवाली है. इसके लिए पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके आज जयपुर पहुंचे हैं. वहीं राजनीतिक हलकों में अशोक गहलोत के एक बयान को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री होतीं तो वो बीजेपी को बैन कर देतीं. जयपुर के शिवदासपुरा में आज एक कारोबारी की हत्या की भी खबर आई है जिसका शव कार में पाया गया. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी और यह पन्ना लगातार अपडेट होता रहेगा. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.

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