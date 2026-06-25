Jaipur News LIVE Updates: NDTV के इस विशेष जयपुर लाइव पन्ने (Jaipur LIVE page) पर आपका स्वागत है. इस पन्ने पर आप राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरें पाएंगे. यह पन्ना पूरे दिन अपडेट होता रहेगा, जिससे आप जयपुर के हर छोटी-बड़ी घटना को एक साथ पढ़ सकेंगे. जयपुर में अगले 2 से 3 घंटे में बार‍िश होने की संभावना है. जयपुर के जमवारामगढ़ बांध क्षेत्र में चार पैंथर द‍िखे, ज‍िससे लोगों में भय का माहौल बन गया. पैंथरों का मूवमेंट जमवाय माता मंदिर के पीछे पहाड़ी क्षेत्र में दिखाई दिया. जयपुर में पत्‍नी ने अपने पत‍ि को उसके गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ ल‍िया. गुस्‍साई पत्‍नी ने पत‍ि और गर्लफ्रेंड की जमकर धुनाई कर दी. इस दौरान लोगों ने वीड‍ियो बनाकर वायरल कर द‍िया. ऐसी कई अहम खबरें हमारे इस स्पेशल लाइव पेज पर एक साथ उपलब्ध रहेंगी. जयपुर में NDTV के संवाददाताओं तथा अन्य स्रोतों के माध्यम से हम शहर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे. तो जयपुर की ताजातरीन खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहें NDTV के इस लाइव पेज से.