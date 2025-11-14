विज्ञापन
बिहार में कमजोर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के लिए राजस्‍थान से आई गुड न्‍यूज, अशोक गहलोत ने क्‍या दावा किया?

अंता में भले ही 15 प्रत्‍याशी मैदान में हैं, लेकिन यहां मुख्‍यत: त्रिकोणीय मुकाबला रहा. कांग्रेस प्रत्‍याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन और कांग्रेस से बागी हुए नेता नरेश मीणा के बीच मुकाबले में प्रमोद जैन एकतरफा जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. 

Anta Vidhansabha Upchunav: बिहार में खराब प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के लिए राजस्‍थान से अच्‍छी खबर आई है. बिहार विधानसभा चुनाव के साथ, राजस्‍थान और अन्‍य राज्‍यों की कुछ सीटों पर भी उप चुनाव हुए थे. राजस्‍थान की अंता विधानसभा सीट इन्‍हीं में से एक है. इस सीट पर कांग्रेस जीत का दावा कर रही है. पूर्व मुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत ने दावा किया है कि पार्टी अंता विधानसभा में अच्‍छी मार्जिन के साथ जीत रही है.

अशोक गहलोत ने जयपुर में NDTV और अन्‍य मीडियाकर्मियों से कहा कि अंता विधानसभा से अच्‍छी खबर सामने आ रही है. उन्‍होंने कहा, 'यहां शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल है. मुझे उम्‍मीद है कि कांग्रेस यहां एक अच्‍छी-खासी मार्जिन के साथ जीत रही है.'

अंता उपचुनाव: साख का सवाल?

  • यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद बड़ा चुनावी इम्तिहान है. जीत से सरकार की लोकप्रियता पर मुहर लगेगी, जबकि हार विपक्ष को हमलावर होने का मौका देगी.
  • कांग्रेस के लिए यह सीट जीतना जरूरी है ताकि वह पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का दबदबा बरकरार रख सके और हाड़ौती क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके.
  • निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने दोनों प्रमुख दलों के वोट काटकर मुकाबले को और भी अप्रत्याशित बना दिया है. उनका प्रदर्शन तय करेगा कि मुख्य दलों के वोट बैंक में कितनी सेंध लगी है.

चुनावी मैदान में 15 प्रत्याशी

  • भाजपा: मोरपाल सुमन
  • कांग्रेस: प्रमोद जैन भाया
  • राइट टू विकास पार्टी: योगेश कुमार शर्मा
  • परिवर्तन पार्टी: राजपाल सिंह शेखावत
  • निर्दलीय: जमील अहमद
  • निर्दलीय: दिलदार
  • निर्दलीय: धरमवीर
  • निर्दलीय: नरेश
  • निर्दलीय: नरेश कुमार मीणा
  • निर्दलीय: नौशाद
  • निर्दलीय: पंकज कुमार
  • निर्दलीय: पुखराज सोनेल
  • निर्दलीय: बंशीलाल
  • निर्दलीय: बिलाल खान
  • निर्दलीय: मंजूर आलम

त्रिकोणीय मुकाबला

अंता में भले ही 15 प्रत्‍याशी मैदान में हैं, लेकिन यहां मुख्‍यत: त्रिकोणीय मुकाबला है. कांग्रेस प्रत्‍याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के मोरपाल सुमन और कांग्रेस से बागी हुए नेता नरेश मीणा के बीच मुकाबला रहा. प्रमोद जैन यहां एकतरफा जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. 

Anta Vidhan Sabha, Anta Vidhan Sabha Upchunav 2025
