विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर का खुला भंडार, तीन दिनों की काउंटिंग में निकले 22 करोड़

सांवलिया सेठ मंदिर में दिसंबर महीने के चतुर्दशी को मासिक भंडार खोला गया. जिसके बाद पैसों की गिनती शुरू हुई, वहीं इस काम के लिए करीब 200 लोगों को काम पर लगाया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर का खुला भंडार, तीन दिनों की काउंटिंग में निकले 22 करोड़
सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे की गिनती
Rajasthan:

राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने चढ़ावे का भंडारा खोला जाता है. जिसके बाद चढ़ावे के पैसों की काउंटिंग की जाती है. दिसंबर महीने के चतुर्दशी को मासिक भंडार खोला गया. जिसके बाद पैसों की गिनती शुरू हुई, वहीं इस काम के लिए करीब 200 लोगों को काम पर लगाया गया था. पहले दिन की काउंटिंग में 12 करोड़ से ज्यादा की राशि की गिनती की गई थी. वहीं तीन दिनों की काउंटिंग में चढ़ावे का आंकड़ा 22 करोड़ तक पहुंच गया. मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार में शनिवार को तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है.

पहले दिन 12 करोड़ और दूसरे दिन 4 करोड़

सांवलिया सेठ मंदिर के भंडारे यानी दानपात्र को गुरुवार (18 दिसंबर) को परंपरागत विधि से खोला गया था. पहले दिन के गिनती में 12 करोड़ 10 लाख रुपये निकले थे. वहीं दूसरे दिन की काउंटिंग में  4 करोड़ 73 लाख 60 हजार रुपए निकले थे. यानी दो दिन की गिनती में कुल 16 करोड़ की राशि से अधिक हो चुकी थी.

तीसरे दिन की गिनती में राशि पहुंची 22 करोड़

सांवलिया सेठ मंदिर परिसर में भंडारे के गिनती शनिवार को तीसरे दिन जारी रही. तीसरे दिन की गिनती में कुल 5 करोड़ 47 लाख 25 हजार रुपए की काउंटिंग हुई. इसके साथ ही तीसरे दिन की गिनती में कुल राशि 22 करोड़ 30 लाख 85 हजार रुपए पहुंच गई. बताया जा रहा है कि अब सोमवार यानी 22 दिसंबर को चौथे राउंड की काउंटिंग की जाएगी. 

बता दें, नवंबर महीने में सांवलिया सेठ दानपात्र से रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा निकला था. जिसमें नकदी में 40 करोड़ 74 लाख 40 हजार 543 रुपए निकले थे. जबकि ऑनलाइन से 10 करोड़ 52 लाख 89 हजार 569 रुपए मिले. यानी कुल चढ़ावे की राशि 51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपए हुए थे.

निगरानी में होती है चढ़ावे की गिनती

दानपात्र खुलने के बाद गिनती की प्रक्रिया में सुरक्षा और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाता है. राशि की गिनती मंदिर प्रशासन, कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में की जाती है. राशि की काउंटिंग और उसके सुरक्षित रखने के लिए नियमों का पालन किया जाता है. जबकि पूरे परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जाती है.

यह भी पढ़ेंः द‍िल्‍ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खाटूश्‍यामजी के सामने नवाया शीश, बोलीं- वर्षों की मन्‍नत पूरी हुई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanwaliya Seth Mandir, Sanwaliya Seth Mandir Donation, Sanwaliya Seth Mandir December Donation, Rajasthan Sanwaliya Seth Mandir, Rajasthan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com