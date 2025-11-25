विज्ञापन
राजस्थान: अनूपगढ़ में BDO निलंबन की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, 18वें दिन टंकी पर चढ़े सरपंच

सरपंचों का कहना है कि जब तक BDO विनोद कुमार रैगर को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक उनका यह आंदोलन और अनशन जारी रहेगा. इस घटना ने अनूपगढ़ में कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

राजस्थान: अनूपगढ़ में BDO निलंबन की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, 18वें दिन टंकी पर चढ़े सरपंच

राजस्थान में BDO निलंबन की मांग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है. अनूपगढ़ पंचायत समिति में विकास अधिकारी को निलंबित करने की मांग को लेकर सरपंचों का आंदोलन आज 18वें दिन और उनकी भूख हड़ताल 13वें दिन भी जारी रही. मंगलवार को यह आंदोलन तब और उग्र हो गया जब प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सरपंचों ने एक नया और खतरनाक रास्ता अपनाया.

सरपंच टंकी पर चढ़े

आंदोलन के उग्र होते ही, ग्राम पंचायत 4LM के सरपंच एलसी डाबला गांव 3 ND स्थित वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गए. उनके इस कदम से प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. खबर यह भी है कि अन्य सरपंचों ने भी अपने-अपने गांवों की पानी की टंकियों पर चढ़ने के लिए धरना स्थल से कूच कर दिया है, जिससे इलाके में हाई वोल्टेज हंगामा शुरू हो गया है.

प्रशासन के प्रति बढ़ा रोष

सरपंचों का आरोप है कि पिछले 18 दिनों से 32 ग्राम पंचायतों के सरपंच लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 13 दिनों से दो सरपंच अनशन पर भी हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से सरपंचों में प्रशासन के प्रति गहरा रोष है.

सरपंचों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा

सरपंचों का कहना है कि जब तक BDO विनोद कुमार रैगर को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक उनका यह आंदोलन और अनशन जारी रहेगा. इस घटना ने अनूपगढ़ में कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.

