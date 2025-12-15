विज्ञापन
डायरेक्टर विक्रम भट्ट के खिलाफ CBI जांच की मांग, अब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर

बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के खिलाफ 30 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट

डायरेक्टर विक्रम भट्ट के खिलाफ CBI जांच की मांग, अब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर
श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट
Rajasthan:

मशहूर बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का केस राजस्थान में दर्ज किया गया है. इस मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट गिरफ्तार किये गए थे. वहीं गिरफ्तारी के बाद दोनों की कोर्ट में पेशी हुई तो उन्हें कोर्ट द्वारा 7 दिन की रिमांड में भेजा गया था. अब इस मामले में सोमवार (15 दिसंबर) को राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जोधपुर में सुनवाई हुई. यह सुनवाई जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में संपन्न हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी उदयपुर और एसपी उदयपुर वर्चुअल माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश हुए.

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत बहस की गई. याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि यह पूरा मामला सिविल नेचर का है, जिसे आपसी लेनदेन और व्यावसायिक विवाद से जुड़ा बताया गया.

CBI जांच की भी मांग 

अधिवक्ताओं का कहना था कि सिविल विवाद को आपराधिक रंग देकर कार्रवाई की गई है. साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की भी मांग की गई. वहीं, पुलिस और राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कहा गया कि मामला पूरी तरह से क्रिमिनल नेचर का है और इसमें गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप हैं. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है.

करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है.

इससे पहले इसी प्रकरण में गिरफ्तार बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर की एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था. एसीजेएम कोर्ट ने दोनों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया था. इस पूरे मामले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री और कानूनी जगत में भी चर्चाएं तेज हैं. अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि मामला सिविल माना जाएगा या आपराधिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी.

डॉक्टर से 30 करोड़ की ठगी का मामला

बता दें, राजस्थान के उदयपुर में मूवी बनाने के नाम पर कथित तौर पर एक डॉक्टर के साथ 30 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है. डॉक्टर के साथ हुई ठगी के मामले में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है. जानकारी के मुताबिक, डॉक्टर को फिल्म रिलीज होने पर 200 करोड़ देने की झांसा दिया गया था. 

