घने कोहरे से फ्लाइट डायवर्ट, 5 उड़ानें जयपुर एयरपोर्ट की ओर मोड़ी गईं

उत्तर भारत के कई हवाई अड्डों पर घने कोहरे के कारण 19 दिसंबर 2025 की रात 10:30 बजे से 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक 5 उड़ानें जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ी गई हैं. जयपुर हवाई अड्डा प्राधिकरण विमानों की सुचारू आवाजाही के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रहा है.

डायवर्ट होने वाली फ्लाइट्स

आज जयपुर एयरपोर्ट पर अहमदाबाद से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6e 6506, हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6e6252, बेंगलुरु से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6e6385, भुवनेश्वर से देहरादून की फ्लाइट 6e6321, और अहमदाबाद से देहरादून की फ्लाइट 6e 568 को डायवर्ट किया गया है.

कई विमान कंपनियों ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है. जयपुर हवाई अड्डा फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने के लिए मुख्य हवाई अड्डे के रूप में काम करता है.

पिछले साल 80 फ्लाइट हुई थीं डायवर्ट

पिछले साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच करीब 80 फ्लाइट दिल्ली से जयपुर हवाई अड्डे पर डाइवर्ट की गई थी. जयपुर एयरपोर्ट पर CAT-III इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तकनीक है. यह दुनिया के सबसे बेहतर नेविगेशन सिस्टम में शामिल है. इस तकनीक की मदद से विमान कम विजबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ कर सकते हैं.

CAT-III सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एयरपोर्ट पर एडवांस्ड अप्रोच लाइटिंग सिस्टम (ALS) और रनवे लाइटिंग सिस्टम भी मौजूद है. इस सिस्टम की मदद से पायलटों को रनवे की पॉजिशन और दिशा का स्पष्ट विजुअल गाइडेंस मिलता है.

यह भी पढ़ें: "भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों की इच्छा भी पूरी होगी", MLA बालमुकुंद आचार्य बोले- मथुरा में बनेगा भव्‍य मंद‍िर