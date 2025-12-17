दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार अल सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. ट्रक से टकराने के बाद पिकअप में आग लग गई, जिसमें तीन लोग जिंदा जल गए. ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे जयपुर रेफर किया गया है. दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया. यहा हादसा राजस्‍थान के अलवर जिले के रैणी पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ.

दिल्ली से जयपुर जा रही थी पिकअप

जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेस-वे पर एक पिकअप द‍िल्‍ली से जयपुर की ओर जा रही थी. तभी रैनी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चैनल नंबर 131.5 पर यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि पिकअप आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, और टकराते ही इसमें चिंगारी उठी और देखते-देखते यह चिंगारी आग में तब्दील हो गई. पिकअप आग का गोला बन गई.

हादसे के बाद पिकअप में आग लग गई.

पिकअप में फंसे लोगों को बाहर निकाला

सूचना पर पहुंची रैनी थाना पुलिस ने आग पर काबू पाने की प्रयास किया. एनएचएआई की टीम भी मौके पर पहुंची. दोनों ने आग पर काबू पाया. पिकअप में मौजूद लोगों को बाहर निकाला. पिकअप में चार लोग सवार थे, जिनमें तीन लोग बुरी तरह से झुलस गए थे. सभी को रैनी के अस्पताल लेकर आए, जहां तीनों की मौत हो गर्ठ. गंभीर रूप से झुलसे ड्राइवर को जयपुर के लिए तुरंत रेफर कर द‍िया गया.

मरने वाले एमपी और हरियाण के निवास थे

तीनों मृतकों के शव को रैनी के अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है. दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे में मृतकों और घायल की शिनाख्त हो गई है. मृतक बहादुरगढ़ हरियाणा निवासी मोहित, मध्य प्रदेश के सागर निवासी दीपेंद्र और पदम के रूप में हुई है. गंभीर घायल चालक झज्जर हरियाणा निवासी हन्नी के रूप में पहचान हुई है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है.

अलवर से मुदित गौड़ की रिपोर्ट

