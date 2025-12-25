लग्जरी कार वाली महिला चोर, मॉल में घुसकर छिपा लेती थीं प्रोडक्ट; घी, काजू, बादाम समेत कई चीजें की पार

Women Shoplifters Caught on CCTV: अजमेर के वैशाली नगर स्थित विशाल मेगा मार्ट में लग्जरी कार से आने वाली महिलाओं का चोरी का खेल बेनकाब हो गया. ये महिलाएं महंगे कपड़े और मेकअप कर खुद को एलीट ग्राहक दिखाती थीं और इसी आड़ में चोरी करती थीं. कर्मचारियों की सतर्कता से इन महिला चोरनियों को पकड़ा जा सका.

महंगे कपड़े और लग्जरी कार का इस्तेमाल

जानकारी के मुताबिक, चोरी करने वाली महिलाएं किराए पर लग्जरी कार लेकर आती थीं. वे अच्छे मेकअप और ब्रांडेड कपड़े पहनकर खुद को हाई-प्रोफाइल ग्राहक साबित करती थीं. इसी दौरान वे स्टोर से महंगे सामान उठातीं और सेंसर निकालकर चोरी को अंजाम देती थीं. ये महिलाएं लंबे समय से इस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहीं थी.

सीसीटीवी में कैद चोरी का तरीका

7 दिसंबर को तीन महिलाएं सलवार-सूट और साड़ी पहनकर स्टोर में आईं. फुटेज में दिखाई दे रहा है कि महिलाओं ने घी, काजू, बादाम, किशमिश जैसे महंगे ड्रायफ्रूट उठाए, सेंसर हटाए और उन्हें अंदरूनी कपड़ों में छुपा लिए. इसके बाद वे बिना किसी डर के बाहर निकल गईं. बाद में फुटेज देखने पर चोरी का खुलासा हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

ये भी पढ़ें- अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी का जताया आभार; कहा- ‘मेक इन इंडिया' की सफलता मानने के लिए धन्यवाद

पुरानी चोरी में कार्रवाई पर सवाल

स्टोर प्रबंधन का आरोप है कि 7 दिसंबर की चोरी में न तो सामान बरामद हुआ और न ही आरोपियों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई हुई. जब वही महिलाएं दौबारा मार्ट में आईं, तो स्टाफ ने उन्हें पहचान लिया और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. लेकिन इस बार भी पुलिस ने सिर्फ शांति भंग की धारा में गिरफ्तारी की, जिससे प्रबंधन नाराज है.

सख्त कार्रवाई की मांग

स्टोर प्रबंधन का कहना है कि अगर पहली वारदात में ठोस कार्रवाई होती, तो ऐसे गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता था. उन्होंने पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों.

ये भी पढ़ें- कौन थे दानिश राव? AMU के उस टीचर की कहानी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई