मां को थप्पड़ पड़ते देख बिलखती रही मासूम बच्ची, रेस्टोरेंट के बाहर बैठी महिला से बर्बरता

राजस्थान के अजमेर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने मासूम बच्ची के सामने उसकी मां से सरेआम मारपीट की. घटना सिलावट मोहल्ला क्षेत्र की बताई जा रही है. आरोप है कि फखरुद्दीन नामक युवक ने रेस्टोरेंट के बाहर बैठी महिला को हटने को कहा और उसे लगातार 3-4 थप्पड़ जड़ दिए. अपनी मां को पिटता देख मासूम बच्ची बिलख-बिलख कर रोती रही, लेकिन युवक का दिल नहीं पसीजा. पूरी घटना पास लगे CCTV में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रेस्टोरेंट के बाहर बैठी थी महिला

घटना 4 अगस्त की दोपहर करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार सिलावट मोहल्ला निवासी फखरुद्दीन नामक युवक ने रेस्टोरेंट के बाहर अपनी छोटी बच्ची के साथ बैठी एक महिला को वहां से उठने के लिए कहा. युवक के कहने पर महिला अपनी बच्ची को लेकर वहां से उठ गई.

आरोप है कि इसके बाद युवक ने महिला से विवादित और अपशब्द कहे. महिला ने जब उसे अपशब्द नहीं कहने की बात कही तो युवक कथित रूप से नाराज हो गया और महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी. युवक ने महिला को एक के बाद एक तीन से चार थप्पड़ मारे.

मां को पिटता देख रोने लगी मासूम बच्ची

सबसे दर्दनाक तस्वीर उस वक्त सामने आई, जब अपनी मां को पिटता देख मासूम बच्ची की आंखों से आंसू निकल आए. बच्ची रोती रही, लेकिन आरोप है कि युवक ने इसके बावजूद महिला पर हाथ उठाना जारी रखा. पूरी घटना पास के होटल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की ओर से फखरुद्दीन के खिलाफ दरगाह थाने में फिलहाल कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर सकती है.

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