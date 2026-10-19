पंजाब के 'सफेद छोले' और 'राजमा' अब दुनिया के बाजार में पहुंचे, सीएम भगवंत मान ने पेरिस में किया लॉन्च

पंजाब के कृषि क्षेत्र का विश्व स्तर पर विस्तार करने और निर्यात को मजबूत करने के लिए पंजाब सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दुनिया की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनियों में से एक ' एस.आई.ए.एल. पेरिस 2026' (सैलोन इंटरनेशनल डे ल'एलिमेंटेशन) में मार्कफेड (पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड) के प्रमुख ब्रांड 'सोहणा' के अंतर्गत दो नए उत्पाद 'कैन्ड सफेद छोले' और 'कैन्ड राजमा' लॉन्च किए हैं.

पेरिस गए एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री ने इंडिया पवेलियन का दौरा किया और मार्कफेड के प्रदर्शनी स्टॉल का उद्घाटन किया, जहां पंजाब की कृषि विरासत, फूड प्रोसेसिंग क्षमताओं और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने की संभावनाओं को दर्शाया गया.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा कि पंजाब के किसानों और सहकारी संस्थाओं के लिए यह बहुत गर्व की बात है. आज अंतरराष्ट्रीय फूड प्रदर्शनी 'एस.आई.ए.एल. पेरिस' में मार्कफेड के स्टॉल का उद्घाटन किया और हमारे 'सोहणा' ब्रांड के अंतर्गत दो नए उत्पाद लॉन्च किए. अब दुनिया भर में बैठे लोग पंजाब के खाने के लिए तैयार 'सफेद छोले' और 'राजमा' का स्वाद का आनंद ले सकेंगे.

इन दो नए उत्पादों की लॉन्चिंग मार्कफेड के तैयार-से-तैयार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पोर्टफोलियो के विस्तार को दर्शाती है. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुविधाजनक खाद्य उत्पादों की मांग को पूरा करने के साथ-साथ पंजाब की कृषि उपज को नए बाजारों तक पहुंचाने के अवसर पैदा करती है. ये उत्पाद मार्कफेड के सोहणा ब्रांड के अंतर्गत पहले से मौजूद पंजाबी 'रेडी-टू-ईट' व्यंजनों और प्रोसेस्ड फूड उत्पादों की श्रृंखला को और मजबूत करते हैं. यह पहल पारंपरिक कृषि उत्पादन से आगे बढ़कर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात-मुखी निर्माण पर राज्य सरकार के विशेष ध्यान को दर्शाती है.

मार्कफेड के स्टॉल पर एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब हमेशा से भारत का अन्न भंडार रहा है और हमारा विजन इसे उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों, वैल्यू-एडेड कृषि और आधुनिक निर्माण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र बनाना है. हमारे किसानों, उद्यमियों और उद्योगों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अत्यधिक क्षमता है. 'एस.आई.ए.एल. पेरिस' जैसी पहलों के माध्यम से हम पंजाब के उत्पादों के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, वैश्विक व्यापारिक संबंध पैदा कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसरों को और निकट ला रहे हैं.