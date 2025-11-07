विज्ञापन
पंजाब के पूर्व डीजीपी और मंत्री पर बेटे की हत्या का केस सीबीआई ने दर्ज किया, हैरान करता है ये मामला

सीबीआई ने मुस्तफा एवं सुल्ताना के अलावा अख्तर की पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या एवं आपराधिक साजिश से संबंधित बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

  • अकील अख्तर की संदिग्ध मौत 16 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकूला में हुई थी, मामले की जांच सीबीआई कर रही है.
  • प्राथमिकी में अकील अख्तर की पत्नी और बहन के खिलाफ भी हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं.
  • अकील अख्तर ने सोशल मीडिया पर परिवार के सदस्यों के खिलाफ अवैध संबंधों और हत्या की साजिश का आरोप लगाया था.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी एवं राज्य की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और अन्य के खिलाफ उनके बेटे अकील अख्तर (35) की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है. अकील अख्तर 16 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकूला में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था. बृहस्पतिवार को दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, मृतक और उसके परिवार के बीच विवाद था.

कहां रहते हैं पूर्व डीजीपी

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार देर रात कहा, ‘‘केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अकील अख्तर हत्याकांड में छह नवंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की है. प्राथमिकी इन आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मुस्तफा और सुल्ताना वर्तमान में पंचकूला के मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर चार में रहते हैं.''

बहू से अवैध संबंधों का आरोप

बयान में बताया गया है कि सीबीआई ने मुस्तफा एवं सुल्ताना के अलावा अख्तर की पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या एवं आपराधिक साजिश से संबंधित बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. एजेंसी ने कहा कि अख्तर ने 27 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसे अपनी पत्नी एवं अपने पिता के बीच ‘‘अवैध संबंधों'' का पता चला है और उसकी मां और बहन सहित उसका पूरा परिवार उसकी हत्या करने या उसे झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है. यह मामला शुरुआत में पंचकूला पुलिस ने दर्ज किया था जिसे बाद में हरियाणा सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया था.

पूर्व डीजीपी का बयान

मोहम्मद मुस्तफा ने इस मामले पर कहा था, "मेरा बेटा देश के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की है... शुरुआत में वह सॉफ्ट ड्रग लेता था.. बाद में वो गलत दोस्तों के संगत में पड़ गया. समय के साथ वो काफी आक्रामक हो गया. उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज है जो पंजाब पुलिस के रिकॉर्ड में है. मुझे पता है कि इस तरह के कथित हाई प्रोफाइल केस में हमारे विरोधी गंदी राजनीति करेंगे. वो किसी भी हद तक जा सकते हैं." परिवार का कहना है कि अकील अख्तर की ड्रग के ओवरडोज के कारण मौत हुई है. 

