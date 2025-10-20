विज्ञापन
दिवाली की सुबह बेटे ने ही मां का गला काटा, चंडीगढ़ में दहला देने वाली घटना

Chandigarh News: दीपावली के त्योहार की खुशियों के बीच, सोमवार सुबह चंडीगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां की चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी.

चंडीगढ़:

दीपावली के त्योहार की खुशियों के बीच, सोमवार सुबह चंडीगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां की चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी. हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है.

मृतका की पहचान सेक्टर 40 की निवासी सुशीला नेगी (39) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बरसो भटौली की रहने वाली थीं. सेक्टर 40 में अपने बेटे के साथ रह रही थीं.

पड़ोसियों ने सुनी चीखें, छत से होकर पहुंचे घर

यह घटना सोमवार सुबह (दीपावली के दिन) की है. पड़ोसियों ने घर के अंदर से महिला के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी. जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, तो गेट अंदर से बंद था और किसी ने दरवाजा नहीं खोला.

इसके बाद, कुछ पड़ोसी छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुए. अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. सुशीला नेगी का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था. इस दौरान, हत्या का आरोपी बेटा घर से फरार हो चुका था.

मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है आरोपी

पड़ोसियों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

पुलिस के शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी बेटा मानसिक तौर पर परेशान बताया जा रहा है. घटनास्थल से हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बेटे की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है.

