कपिल शर्मा के शो के नए प्रोमो से गायब कप्पू, कीकू शारदा, कृष्णा, सुनील ग्रोवर दिखे लेकिन नहीं दिखे कपिल शर्मा

नेटफ्लिक्स पर चलने वाला भारत का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो' जल्द ही अपने चौथे सीजन के साथ दर्शकों के बीच लौटने वाला है. अच्छी खबर यह है कि इस बार भी फैंस को जजेस की कुर्सी पर पुराना पॉपुलर पेयर देखने को मिलने वाला है. अर्चना पूरन सिंह के साथ-साथ दिग्गज क्रिकेटर और मशहूर शायर नवजोत सिंह सिद्धू भी शो में वापसी कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शो का नया सीजन जल्द ही प्रीमियर होने वाला है और इसकी ऑफीशियल प्रीमियर डेट भी अनाउंस कर दी गई है. दोनों ही कलाकारों की एकसाथ वापसी से फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, क्योंकि पिछले कई सालों से दर्शक सिद्धू पाजी की शायरी और हंसी-मजाक को फिर से इस मंच पर देखने के लिए बेताब थे.

कपिल शर्मा की पूरी टीम – सुनील ग्रोवर, किकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, राजीव ठाकुर और चंदन प्रभाकर के साथ अब अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की जोड़ी फिर से धमाल मचाने को तैयार है. फिलहाल शो की टीम ने नए सीजन का पहला प्रोमो भी रिलीज कर दिया है, जिसमें सिद्धू पाजी की एंट्री को देखकर फैंस भावुक भी हो रहे हैं और खूब तालियां बजा रहे हैं. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' फिर से आपके ठहाकों की बौछार करने आ रहा है. इस शो की शुरुआत 20 दिसंबर से होने जा रही है.

फैन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

एक फैन ने लिखा, कब से इंतजार कर रहे थे...फाइनली आ रहा है. एक ने सुनील ग्रोवर के एक किरदार को मेंशन करते हुए लिखा, डायमंड राजा इज बैक.

कपिल के प्रोमो से कपिल ही थे गायब!

कपिल शर्मा शो के नए सीजन का ये जो प्रोमो रिलीज किया गया इसमें कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरण सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील ग्रोवर सभी दिखे लेकिन कपिल शर्मा नजर नहीं आए. हो सकता है कि वह अपनी फिल्म 'किस किस को प्यार करूं 2' के प्रमोशन के चक्कर में इस प्रोमो का हिस्सा नहीं बन पाए लेकिन उनका इसमें नजर ना आना हाईलाइट करना तो बनता है.