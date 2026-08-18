विज्ञापन
विशेष लिंक

हर साल अजनाला की बाढ़ पर राज्यपाल से मिले कुलदीप सिंह, उज नदी पर डैम बनाने उठाई मांग  

अजनाला से आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर उज नदी पर डैम निर्माण की मांग उठाई.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
हर साल अजनाला की बाढ़ पर राज्यपाल से मिले कुलदीप सिंह, उज नदी पर डैम बनाने उठाई मांग  
विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है.

पंजाब के अजनाला क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने उज नदी पर लंबे समय से प्रस्तावित डैम निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की. उनके साथ अजनाला विधानसभा क्षेत्र के कई सरपंच, नगर निकाय प्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्य भी मौजूद रहे.

हर साल बाढ़ से होती है भारी तबाही

राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए धालीवाल ने कहा कि अजनाला क्षेत्र वर्षों से बाढ़ की मार झेल रहा है. रावी और उज नदी का पानी हर साल बड़ी मात्रा में इलाके में पहुंचता है, जिससे गांवों और खेती दोनों को भारी नुकसान होता है. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर से आने वाली उज नदी का पानी पठानकोट, सुजानपुर, दीनानगर, गुरदासपुर और डेरा बाबा नानक से गुजरते हुए अजनाला पहुंचता है. इसके बाद यह पानी पाकिस्तान की ओर चला जाता है, लेकिन इससे पहले इलाके में भारी तबाही मचा देता है.

किसानों की फसलें और सड़कें होती हैं बर्बाद

धालीवाल ने कहा कि बाढ़ के कारण हर साल किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं. कई स्थानों पर सड़कें टूट जाती हैं और स्कूलों सहित अन्य सार्वजनिक ढांचे भी प्रभावित होते हैं. लगातार कटाव से उपजाऊ कृषि भूमि बह जाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है.

उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ के स्थायी खतरे के कारण क्षेत्र में उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है. निवेशक और उद्योगपति ऐसे इलाके में निवेश करने से बचते हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी सीमित रह जाते हैं.

उज डैम से मिलेंगे कई फायदे

विधायक ने बताया कि उज नदी पर डैम बनाने की केंद्र सरकार की योजना पिछले 10 से 12 वर्षों से लंबित है. उनका कहना है कि अगर इस परियोजना को जल्द पूरा किया जाए तो बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ बिजली उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं में भी बड़ा सुधार होगा.

धालीवाल के अनुसार डैम बनने से नई नहरों का विकास होगा, कृषि को लाभ मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिल सकती है. उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा पहले घोषित 1,600 करोड़ रुपये के मुआवजे का मुद्दा भी राज्यपाल के सामने रखा. धालीवाल ने कहा कि यह राशि अब तक प्रभावित लोगों को नहीं मिली है, जिससे लोगों में नाराजगी है.

राज्यपाल ने दिया कार्रवाई का भरोसा

धालीवाल ने बताया कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात का समय तय कराया जाएगा ताकि उज डैम और बाढ़ से जुड़े मुद्दों का समाधान निकाला जा सके. विधायक ने कहा कि यदि केंद्र सरकार वास्तव में "विकसित भारत" का लक्ष्य हासिल करना चाहती है तो उसे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान देना होगा.

यह भी पढ़ें- आरक्षण पर आए थे भाजपा के साथ, अब तक लागू नहीं किया; संजय निषाद ने यूपी चुनाव से पहले दिखाए तेवर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kuldeep Singh Dhaliwal, Punjab News, Aam Aadmi Party (AAP)
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com